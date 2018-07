por scuderia ferrary » 20 Julio 2018, 10:36

Ahora el ambiente del equipo es bastante optimista", dice Fernando Alonso. El piloto asturiano admite que se respiran nuevos aires en McLaren ahora que Gil de Ferran ha relevado a Eric Boullier en la dirección deportiva de la escudería.En los últimos meses se especuló con un hipotético malestar entre los trabajadores de Woking, cuya confianza en Boullier había quedado tocada ante la incapacidad del francés para cambiar el rumbo del proyecto.La dimisión del galo en la víspera del GP de Gran Bretaña propició el ascenso de Gil de Ferran a la dirección deportiva de McLaren, donde recibe el apoyo de Andrea Stella en calidad de nuevo director de rendimiento.La de Hockenheim es la segunda carrera que McLaren afronta desde la reestructuración de su jefatura, reestructuración con la que Zak Brown y los accionistas confían en sentar las bases de un proyecto que deje atrás los malos resultados de las últimas temporadas.Alonso explica que ya puede apreciar algunos cambios en el circuito y que la situación interna de la formación es positiva."Como pilotos no notamos un gran impacto. La operativa aquí en el circuito es un poco más rápida, más limpia, quizá está mejor organizado o es más simple. Pienso que podemos ver beneficios", comenta en declaraciones recogidas por el medio estadounidense Racer."Sobre la fábrica, yo no estuve en la fábrica después de Silverstone, pero el ambiente del equipo es bastante optimista. Veo a mucha gente contenta, a personas determinadas sobre el futuro de McLaren. Creo que todos los cambios son positivos"."Aunque no afecte a los resultados todavía, el ambiente general del equipo es más optimista. A corto o medio plazo veremos los beneficios de los cambios".La satisfacción de Fernando Alonso con el rumbo que toma McLaren es una noticia fantástica para Zak Brown, que está a la expectativa de que el asturiano resuelva qué quiere hacer con su futuro profesional.Algunos ven en la promoción de Gil de Ferran y Andrea Stella un gesto para con Alonso, en tanto que son dos personas de la confianza de Alonso.Brown niega que Alonso haya ejercido influencia en la decisión de la jefatura de McLaren."Hacemos lo que pensamos que es mejor para McLaren. No tomamos decisiones para satisfacer a un piloto. Intentamos hacer el mejor equipo posible, porque eso es lo que va a satisfacer a nuestros pilotos", dijo en Silverstone a Movistar+.