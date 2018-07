por bigbossf1 » 20 Julio 2018, 20:19

me gusta, pero hay una cosa que no entiendo, o sea, se abre concurso en 2020, vale, si se queda Pirelli no habrá ningún cambio, vale, pero, si un proveedor de neumáticos decide entrar, como le haces entrar para que haga unos neumáticos nuevos que solo duren un año y luego tenga que volver a cambiar, es que no, esto es absurdo, como digo, si se queda Pirelli da igual porque ya tiene los neumáticos, pero si entra michelin es una chaladura, deberían o bien renovar con Pirelli hasta 2020 o adelantar esta normativa a 2020.



Lo de quitar las mantas termicas es algo que se ha propuesto en varias ocasiones y,aunque tecnológicamente sea un retorceso es un ahorro de costes y sobretodo, un mayor espectàculo y peligroso no es, en el DTM las quitaron y les ha ido bien, en F2 o IndyCar(y creo que superformula tampoco llevan) les va mas que bien no llevarlas, no es algo que a mi me importe mucho,que hagan lo que quieran.