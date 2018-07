por Trupon » 22 Julio 2018, 20:42

Hoy Vettel se ha estampado y yo sin embargo me froto las manos porque este año sí podemosTodo y que Hungría no será el mejor circuito para Ferrari.En Mercedes están preocupados por la velocidad del motor Ferrari en las rectas. Según he podido leer, la mejora no vino con la introducción de la especificación 2 en Canadá, sino dos carreras más tarde en Austria, gracias a un cambio de software.