por GTO » 24 Julio 2018, 09:20

EL FUTURO DE STROLL PODRÍA NO ESTAR EN WILLIAMS Y SI EN FORCE INDIAEl piloto no confirma si seguirá o no la próxima temporada en su actual equipo y se le relaciona con Force India.Los resultados de Williams no son los esperados por ningún miembro del equipo. El bajo rendimiento del equipo de Grove puede suponer que algunos de sus pilotos decidan cambiar de casa para el año que viene.El futuro de Lance Stroll podría estar ligado a Force India, lo que le daría un coche más competitivo que el que tiene este año, además, el equipo se vería beneficiado por una inyección financiera que la familia del piloto pudiera aportar.El piloto se vería beneficiado del interés por parte de Mercedes por estrechar lazos con el equipo rosa. Stroll asegura que su futuro aún es incierto y aún no tiene tomada una decisión."Me gustaría vernos mejorar y llegar a donde queremos estar como equipo. También quiero hacer lo mejor para mí como piloto, así que llegaremos a todas las conclusiones en el momento correcto y descubriremos qué es lo mejor para el futuro. Todavía no sé lo que haré ni a dónde va mi futuro. Todavía estoy centrado en dónde estoy ahora, qué estoy haciendo hoy y veremos qué depara el futuro", explica Stroll.No ha querido comentar nada sobre el posible cambio de escudería para el próximo año, asegurando que está centrado en su equipo.“No voy a entrar en detalles de ese tipo de cosas, realmente me centro en cada fin de semana, en dónde estoy ahora, en las carreras. Hay muchas cosas que están pasando. En este momento, creo que hay muchos asuntos pendientes en la Fórmula 1. Llegué a experimentar algunas cosas sorprendentes como novato el año pasado y tuve algunos momentos difíciles, lo cual era normal en mi debut, pero creo que fue una gran primera temporada. Y este año creo que todos estamos bastante sorprendidos, impresionados con el rendimiento del coche y con dónde estamos. Así que no creo que sea hora de terminar con este tipo de notas", concluye.