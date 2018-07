por GTO » 24 Julio 2018, 09:17

Vijay Mallya, en busca y captura por el gobierno indioSe le siguen acumulando los problemas al propietario del equipo Force India, Vijay Mallya. Y es que ha día de hoy tiene graves problemas con la justicia de India, debido a que ha sido pillado con usando un pasaporte falso. Después de haberle pillado usando dicho pasaporte, el indio tiene una orden de arresto en su contra y corre el riesgo de ser extraditado a su país de origen.Según la agencia AFP, un funcionario del gobierno de la India, ha confirmado lo dicho anteriormente y ha confirmado que tienen suficiente información sobre lo que hace Mallya en Reino Unido.“Ahora tenemos suficiente información para saber que hace en el Reino Unido. Escribimos al Ministro de Asuntos Exteriores por su ayuda en la extradición del Sr. Mallya porque este procedimiento debe pasar por los canales diplomáticos“, asegura el gobierno indio.Mallya no es el primero del equipo Force India que ha sido investigado por la justicia, y es que el otro propietario del equipo, Subrata Roy, se encuentra encarcelado por no pagar los varios billones de euros que tiene de deuda. Esta detención no parece a ver afectado a la estructura del equipo, pero la detención de Mallya si que puede tener un impacto negativo en el equipo Force India, e incluso que se ponga en duda su futuro dentro de la Fórmula 1 en su futuro.Tendremos que esperar para ver como termina esto, y si se produce la detención de Mallya, como afecta esto al equipo Force India de cara al futuro, ya que esto haga que muchos de los patrocinadores abandone el equipo, y esto se sume a los problemas económicos que ya arrastra el equipo desde hace algunas temporadas.