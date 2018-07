por GTO » Ayer, 18:38

EL MENSAJE DE INSTAGRAM FUE ELIMINADOEl día que Hamilton (y Alonso) se queja de cómo se juzga su carreraEl británico escribió un mensaje en Instagram criticando a los comentaristas de Sky por su comentarios en directo durante la carreraHamilton tras ganar el Gran Premio de Alemania. (EFE)“Nunca veo las carreras, pero acabo de llegar a casa y estoy viendo Sky. Encuentro divertido escuchar a expilotos comentando, ninguno de ellos pudo encontrar algo bueno que decir”. Así de duro se mostró Lewis Hamilton con los comentaristas de Sky F1 en Instagram por sus comentarios sobre el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Un mensaje que acababa: "Cualquiera sea la razón, está bien, os perdono. La positividad y el amor ganan siempre, sin importar las palabras que usas para tratar de minarme, comencé 14° hoy y terminé primero. Dios siempre está bien". Para finalmente ser eliminado. Curiosamente, también Fernando Alonso tuvo un tweet, post Gran Premio de Gran Bretaña, dirigido al parecer a algún medio español sin conocer el verdadero destinatario del mensaje.Hamilton conquistó su 66ª victoria en Gran Premio en Hockenheim después de una trabajo sensacional de todo Mercedes. Una carrera que acabó con Sebastian Vettel, su máximo rival, fuera de carrera tras un error de pilotaje. Sin embargo, el cuatro veces campeón del mundo no acabó del todo contento cuando arremetió contra los comentaristas de Sky F1, entre los que estaban Martin Brundle, Damon Hill y su ex compañero Nico Rosberg. El británico tras ver una repetición de la carrera no dio crédito a los comentarios.Fernando Alonso@alo_oficialQue pena que en España se vea y comente otra carrera respecto al resto del mundo. Afortunadamente, el resto del mundo es bastante grandeEn Twitter se creó una corriente en contra de Sky y de la figura de Rosberg y parece ser que Hamilton siguió los pasos de la gente "El equipo de deportes de Sky son los más antiHamilton que existen", comentaba un usuario en Twitter. "No soy fan de Hamilton pero, ¿por qué Rosberg intenta encontrar fallos y errores en Hamilton cada vez que habla? Haciendo eso sólo muestra lo pequeña e infantil que es su mente, me alegro de que ya no pilote, qué pena que esté en Sky", agregaba otro usuario. La realidad es que Rosberg, por su parte, tuvo bastantes elogios por la impresionante actuación de su antiguo rival, al tiempo que también criticaba a Sebastian Vettel por su error. "Fue seguramente uno de los momentos más oscuros de toda la carrera de Sebastian", dijo el campeón alemán de 2016 en su blog posterior a la carrera. Quizá también el mensaje de Hamilton fuera consecuencia de las palabras de Rosberg tras su problema en clasificación."Fue un día increíblemente oscuro para él. Es su carrera en casa y tuvo la oportunidad de ganar y tomar una gran ventaja en el campeonato, pero la tiró por los suelos. Eso va a ser muy difícil para él. Pero la carrera de Lewis y Mercedes fue fenomenal. Lo clavaron. Contraatacaron. Nunca se puede descartar a Lewis. Siempre regresa y eso es un hecho. Lo mostró de nuevo llevándose a casa la victoria".De hecho, Martin Brundle, también presente en la narración de la carrera tuvo una columna en Sky con una opinión muy favorable al británico. El analista alabó el tremendo ritmo de Hamilton en la primera parte de carrera. También felicitó a Mercedes y al tetracamepón del mundo por el triunfo y por si fuera poco, disculpo al británico por su incidente en la entrada al ‘pit lane’. “Las reglas de F1 son complicadas y están sujetas a interpretación. Viendo sus acciones, escuchándolo y leyendo sus palabras de Hockenheim, se encuentra en un lugar probablemente inusual. Pero donde sea que eso esté, está funcionando en términos de resultados”.Wolff no quiere que cambieToto Wolff, quiere que deje de borrar las cosas y siga expresando su opinión. El director ejecutivo de Mercedes le dijo a SunSport que fue genial que Hamilton decidiera expresar sus sentimientos después de ver repetida su victoria en Hockenheim. "Tuve una conversación con Lewis al respecto el domingo por la noche. Dice lo que le gusta. Lo que quiere decir. Somos humanos, tenemos emociones y somos influenciados. "De hecho, lo alenté a no borrar nada y decir lo que pensaba. Es lo que necesitamos. Necesitamos crear historias. Necesitamos controversias. No queremos simplificar todo. ¿De qué hablaríamos si no tuviéramos temas que generasen controversia?”. Hamilton también escribió en Instagram después de su desastrosa calificación en Alemania, donde golpeó a aquellos "que se alegran de ver a otras personas fallar o sufrir".Wolff espera que su piloto estrella no pierda la concentración en sus intentos de ganar un quinto campeonato de F1 solo por sus problemas con las redes sociales. "Es una estrella deportiva excepcional porque tiene una sensibilidad muy fina. Algunas veces cuando bajas la guardia y tal vez en un momento como el domingo cuando ganas una carrera que no esperabas ganar, y llegas a casa pletórico, pones el televisor y escuchas a un comentarista que dice cosas negativas, te puede molestar. Pero eso lo convierte en especial".Al fin y al cabo, la victoria fue muy importante para dar un gran golpe al Mundial y a la moral de su rival. El piloto de Stevenage declaró tras el gran premio que esta carrera había sido una de sus mejores actuaciones, por eso no entiende que haya críticas. Además, agredeció este logro a los abucheos de los aficionados en Alemania que solo sirvieron para inspirarle, después de lograr una gran remontada hasta la victoria.