Todos los últimos rumores del mercado de fichajes de Fórmula 1 para el 2019Estos son los últimos rumores sobre los posibles cambios de volante de la F1 de cara a la siguiente temporadaA las puertas del Gran Premio de Hungría, y cuando todavía restan diez pruebas, el mercado de pilotos de F1 para la próxima temporada se encuentra en uno de sus puntos de ebullición más elevados.Tras confirmarse las últimas renovaciones del campeón Lewis Hamilton y de Valtteri Bottas en Mercedes todavía hay unos cuantos asientos que no tienen definido del todo su dueño de cara a la próxima temporada.Estos son los últimos rumores que recoge la web oficial de la Fórmula 1:¿LANCE STROLL, DE WILLIAMS A FORCE INDIA?El joven canadiense de 19 años lleva dos temporadas en la Fórmula, las dos con Williams y ha puntuado en un total de ocho ocasiones, siete de las cuáles en la campaña anterior. En esta temporada el piloto canadiense acumula ya dos retiradas, Alemania y el Gran Premio de su casa, y sólo ha logrado puntuar en Azerbayán (8º), lo que le habría animado a buscar un cambio de aires con el que pudiera dar un impulso a su carrera.“Me gustaría ver que Williams y llegar a donde queremos como equipo. También quiero hacer lo que mejor sea para mí como piloto, por lo que ya tomaremos la decisión adecuada en el momento oportuno y veremos qué es mejor para el futuro”, decía un Stroll que ve como Willams, uno de los históricos de la F1, no levanta cabeza en las últimas temporadas. Además, Force India podría no ver con malos ojos la llegada de Stroll que, como ya hiciera en su día, acudiría con la cartera bajo el brazo.SÓLO FALTA LA FIRMA DE RICCIARDOEs un secreto a voces pero todavía tiene que sellarse. Al australiano Daniel Ricciardo sólo le falta estamparla firma en el contrato que se espera le extienda Red Bull para seguir siendo uno de los más importantes activos de la formación energética. 5º de la general un punto por encima de su compañero Max Verstappen, quien ya renovó en 2017 hasta el 2020, el de Perth es una de las sonrisas del circo de la F1 y una de las apuestas más seguras de la parrilla.No obstante, no está siendo ésta una gran temporada para él, en la que sí, suma dos triunfos, China y Mónaco, pero en la que ya acumula cuatro abandonos: Bahrain, Azerbayán, Austria y Alemania.ESTEBAN OCON A RENAULT¿Quién sabe, igual la posible llegada de Lance Stroll, Williams, a Force India podría suponer la marca de Esteban Ocon a Renault. El francés ya fue piloto de pruebas de Renault en 2016 y el propio piloto no desmintió estos rumores que ya circularon por el reciente Gran Premio de Alemania. “Siempre es bueno que haya rumores y que hablen de ti. Significa que estás haciendo un buen trabajo, si no hablan de ti entonces sí que tienes problemas”, dijo.No obstante, y probablemente para salir del paso, fue el director de operaciones de Force India Otmar Szafnauer, el que quiso salir al paso para señalar que “no creo que el acuerdo con Renault esté hecho. Tenemos opción de mantener a Ocon en nuestra estructura. Lo bueno es que Esteban está contento. Por el momento estamos contentos con nuestros dos pilotos”.A las puertas del Gran Premio de Hungría Esteban Ocon ocupa la 11ª plaza del Mundial con 29 puntos, justo por detrás de su compañero de equipo Sergio ‘Checo’ Pérez con 30.¿CARLOS SAINZ A MCLAREN?ES, sin duda, una de las piezas más codiciadas de la F1 y una de las grandes incógnitas de la próxima temporada. ¿Seguirá Carlos Sainz en Renault o no? Lo cierto es que el futuro no está en sus manos, por más que el piloto madrileño haga buenas actuaciones. Él ya ha declarado que sería un placer seguir en la firma del rombo, pero los últimos movimientos que se están comentando en el paddock podrían afectarle, como el que coloca a Ocon en Renault dada su condición de piloto galo.Tres son las puertas que se le podrían abrir a Carlos y una de ellas podría ser la de volver a Toro Rosso, ya que no olvidemos que tiene contrato con Red Bull, pero también se sabe que su entorno ha mantenido reuniones con Force India y McLaren. Todo puede ser, pero como dijo recientemente Cyril Abiteboul, jefe de Renault: “Carlos va a tener un buen coche de Fórmula 1. Yo quiero que siga en Renault, no hay motivos para estar preocupados”KIMI RAIKKONEN A SAUBERDe ser verdad este movimiento sería de todas a todas especial. Muchas son las voces del paddock que están pidiendo a gritos que Charles Leclerc suba a Ferrari y ocupe uno de sus dos volantes la próxima temporada. El de Sauber ha logrado lleva su monoplazas hasta la zona de puntos en cinco grandes premios y ha maravillado con su conducción en lo que se lleva de temporada. El cambio de cromos sería éste: el monegasco aterrizaría en Ferrari junto a V ettel y Kimi regresaría 20 años después a la escudería con la debutó en la F1 en 2011.Varias son las puertas de futuro que se le podían abrir al finlandés, como la del Mundial de Rallys e incluso ocupar uno de los asientos de McLaren; lo que ya calificó como “una tontería”. Ésta es la octava temporada ‘The Iceman’ con la escudería italiana, tras pasar por Sauber, McLaren, Ferrari y Lotus.¿SALIDA DE GROJEAN DE HAAS?El último rumor tiene nombre y apellidos: Romain Grosjean, a quien colocan y descolocan de Haas desde el pasado mes de mayo. El de Ginebra está disputando su tercera temporada con la escudería norteamericana Haas, con unos resultados bastante inferiores a los de su compañero Kevin Magnussen. Romain, que parece haber enderezado un poco el rumbo estas últimas carreras tras ser 4º en Austria y 6º en Alemania, podría ver como su plaza la ocupa Sergio ‘Checo’ Pérez, actual piloto de Force India a quien ya se vinculó con Haas en 2016.Una plaza la de Grosjean con la que también se ha vinculado a Robert Kubica, actual piloto reserva de Williams. Sea somo sea, o que tiene claro en Haas es que necesitan dar un golpe al volante y enderezar el rumbo. “No sé dónde está el punto de inflexión. No estamos allí todavía. Pero en algún momento tenemos que dejar de perder puntos. Y ese es el punto de inflexión. Se está volviendo frustrante”, dijo Guenther Steiner, director del equipo a ‘RaceFans.net’; aunque también es cierto que en Mónaco señaló que el futuro de Grosjean seguiría ligado en 2019 a su escudería.