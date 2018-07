La FIA sigue viendo legal el Ferrari pese a las sospechas de sus rivales

El director de carrera de la F1, Charlie Whiting, insiste en que la FIA no ve irregularidades en el sistema híbrido de Ferrari, aunque los equipos rivales siguen con dudas.La FIA anunció en Mónaco que sus investigaciones revelaron que el equipo italiano no estaba haciendo nada malo.Sin embargo, otros equipos han seguido cuestionando el reciente y sólido rendimiento tanto de los coches de la escudería oficial como los de sus clientes Haas y Sauber."Algo está pasando ahí, no es normal", dijo Nico Hulkenberg, piloto de Renault."Desde el GP de Francia, creo, todos los coches con motor Ferrari tienen mucha potencia de repente. Es difícil para nosotros luchar contra Haas, porque en curvas estamos a su nivel o mejor, pero en rectas perdemos mucho".Whiting y otras personas clave de la FIA se reunieron con los representantes de Mercedes en el motorhome del equipo en Hockenheim."Estamos completamente satisfechos con todo en ese frente, como dijimos en Mónaco", dijo Whiting."Algunos equipos han seguido haciendo más preguntas y hemos estado dispuestos a ayudarlos a tener un poco de paz, si así lo desean".Cuando se le preguntó si Mercedes tenía dudas sobre la legalidad, o si simplemente quería saber dónde estaban los límites para su propio desarrollo, Whiting dijo: "Repito, esas conversaciones son privadas"."No creo que deba decírtelo. Si quieres hablar con Mercedes, te lo dirán, pero creo que lo que pasa a puerta cerrada debería seguir a puerta cerrada".El director de Mercedes, Toto Wolff, asegura que se trata de algo rutinario."El intercambio de pareceres entre la FIA y otros equipos o fabricantes de motores que se está teniendo es algo habitual", dijo."Es más visible si lo haces en un fin de semana, en la pista, en el motorhome, pero es un asunto completamente normal para debatir varios temas técnicos".El director de Renault Sport F1, Cyril Abiteboul, admitió que los datos sugerían que Ferrari estaba haciendo algo "extraño", aunque recalcó que eso no significa necesariamente que sea ilegal.Primero sabemos que tenemos un déficit de potencia, que hasta ahora era evidente sobre todo contra Mercedes", dijo a Motorsport.com."Siguen ahí, pero vemos que Ferrari ha tomado la delantera, así que felicidades por esa batalla, que es más una lucha técnica, pero menos visible. El paso que han dado es sorprendente"."Es un paso que han hecho hasta cierto punto que no acompaña a la introducción del nuevo hardware. También es un avance que vemos en los tres equipos, no solo en Ferrari, que necesariamente son un rival para nosotros, sino también en Haas y Sauber, lo cuál nos lo pone más difícil"."Realmente nos rascamos la cabeza, porque nos fijamos en particular en el perfil del GPS, y realmente vemos que es muy extraño lo que están haciendo"."Pero hacer algo extraño no significa que sea ilegal. Creo que debemos dar crédito a lo que han hecho, y ese debería ser un aliciente adicional para trabajar más duro, y tratar de dar el mismo paso por nuestra parte".