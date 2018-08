por GTO » Ayer, 23:56

Joselo escribió: "... sigue la normativa de la FIA y Liberty para la próxima temporada."

Así que ahora existe un ente rector de los destinos del automovilismo deportivo y más precisamente de la F1, paralelo en sus funciones de reglamentar deportiva y técnicamente además de la Federación Internacional de Automóvil, llamado "Liberty Media"... ¿Qué tul?





Aleluya, por fin Fom y Fia trabajan juntos por la F1, en vez de Fia y equipos poderosos vs Fom...Cuantas trampas nos han colado el grupo de estrategicos...La Fia es la que debe tomar decisiones, y hoy en dia no se me ocurre un tio mejor preparado que Ross Brawn para asesorarles, y al menos asi, las decisiones no se toman favoreciendo a los poderosos, si no favoreciendo a la Fórmula uno.Para cada circuito se diseñan hasta dos tipos de bigotes, no caigamos en la demagogia, el recorte de la aerodinámica es necesario.Fue la única idea positiva del 2014, y su ampliación, el único error del 2017.