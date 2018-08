por GTO » 02 Agosto 2018, 16:11

Toro Rosso: "Gracias, McLaren por equivocarte con Honda"Se respira buen ambiente en Toro Rosso. Su campaña está siendo muy buena. En Hungría, en los test, hasta sacaron pecho por su alianza con Honda. Y aprovechan para tirar un dardo a McLaren.Franz Tost estaba radiante en Hungaroring. Analizó su temporada. "La colaboración con Honda es fantástica. Estamos muy contentos con ellos. Honda es una empresa muy buena y muy seria. Han mejorado mucho respecto al año pasado. Nos sentamos en noviembre para ver los pasos a tomar y, en cuanto a desarrollo, todo va bien y en tiempos. Es una buena combinación con el Toro Rosso. El año que viene, con Red Bull, el objetivo es bastante simple: ganar carreras. Con Toro Rosso es difícil por nuestra estructura. Por ejemplo, Red Bull tiene el triple de empleados que nosotros. Todo está a otro nivel. Honda es una empresa muy exitosa que quiere ganar carreras. En Canadá tuvimos una mejora que nos dio tres décimas. Tendremos otra en el G.P. de las Américas. Para 2019 habrá más y estoy convencido de que la unidad de potencia será muy competitiva", señaló a MARCA para explicar su actual situación en la F1.El austriaco reiteró que con los nipones se cumplen todos los plazos. "La colaboración es muy exitosa. La poca competitividad a veces se debe al chasis. Trajimos paquetes aerodinámicos que no funcionaron según lo esperado. Con Honda es un proyecto a largo plazo. Honda va mejorando. Trae pequeñas actualizaciones", justificó. El dirigente centroeuropeo está encantado con la decisión de los de Woking de no seguir con el motorizador japonés. "Por suerte, McLaren se equivocó con Honda. Ya lo sabía el año pasado. Decía: 'Jesús, cómo puedes criticar así a un colaborador tan fantástico y con el dinero que ponen ahí'. Sabemos que su chasis no es el mejor. Es bueno para nosotros. Gracias, McLaren. Ya les di las gracias el año pasado y sonreían. Creo que ahora yo sonrío", atizó.El objetivo de Red Bull en 2019 será luchar por el título"Franz Tost (jefe equipo Toro Rosso Honda)Tost no quería hablar mucho de su teórica casa matriz, pero ve un futuro brillante para la escuadra de Milton Keynes cuando deje de llevar motor Renault. "Estoy convencido de que Red Bull tendrá mucho éxito el año que viene. El objetivo será ganar carreras y luchar por el título. Fácil". Por cierto, que, si por él fuera, promovería a Pierre Gasly al conjunto austriaco. "Estoy muy impresionado con él. Ha mejorado en todos los aspectos: gestión de neumáticos, de los tiempos. Por ejemplo, en Hungría controló muy bien toda la carrera", alabó sobre el joven francés.Tost evitó mojarse sobre si Carlos Sainz podría acabar junto a Verstappen. Fue su pupilo, pero le pasa la pelota a Marko y Horner. "Por lo que sé, Carlos está en un equipo top, Renault. Son rivales de Toro Rosso. Hay que preguntar a Red Bull. Sí, tienen una opción sobre él. Tener una opción es una cosa, ejercerla, otra. No lo olvidemos"."La marcha de James Key es una gran pérdida para Toro Rosso"Franz Tost (jefe equipo Toro Rosso Honda)El directivo no puso paños calientes al fichaje de James Key, su actual diseñador, por McLaren para 2019. "Lo sabemos desde la semana pasada. Por supuesto, es una gran pérdida para Toro Rosso. Es el líder del equipo. Ahora, nuestra historia continúa. Debemos hablar con él antes de que se vaya a McLaren", dijo. Cabe recordar que los equipos ya están probando cosas para el curso venidero y entonces será un enemigo más con lo que lo lógico es que le cierren el grifo a conocer cierta información. *En su repertorio de cumplidos, Tost añadió a Haas, uno de sus grandes adversarios esta campaña. "Están haciendo un gran trabajo, siendo muy inteligentes", concluyó antes de irse de vacaciones con una sonrisa de oreja a oreja. Como todos en Toro Rosso.