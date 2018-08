por Jorge_MX » Hoy, 01:05

Interesante apuesta de Ricci, no lo veo nada descabellado. Renault es hoy para mí el 4to equipo y aspira a meterse junto a los otros 3 pronto, la próxima temporada quizás.



Te quitas a Verstappen de en medio, aunque Ricci le ha estado ganando este año y el pasado; y te vas a un equipo desarrollador de motores y con buen presupuesto. Quizás no se quiso esperar por una eventual oportunidad en Ferrari, será que ese asiento ya le pertenece a Leclerc? O Vettel tendría algo que ver?



Por otro lado, si fuera Red Bull, subo a Gasly, no hay más. Excelente piloto, ha probado ya durante esta temporada que talento le sobra, logrando un 4to lugar, un 7mo en Mónaco ni más ni menos y 6to recién en Hungría, teniendo además otro par de actuaciones destacadas pero en las que no pudo puntuar y siendo éste apenas su primer año completo en F1. Ocon sería también una opción que tomaría muy en serio, pero creo que a Ocon sólo le interesa Mercedes y a Mercedes también le interesa mucho Ocon.



Yo de Sainz no me fío, hay algo que no cuadra con él. Es bueno clasificando pero en carrera es un desastre, no falta más que ver la clasificación del mundial y ver en dónde está su compañero de equipo y en dónde está él. Prefiero tener a un clasificador no tan bueno pero que en carrera sea una bestia.



Creo que Sainz terminará en McLaren o igual y regresa a Toro-Rosso (no lo creo) no está mal pero sí representa un escalón abajo desde donde está actualmente.