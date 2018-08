por GTO » hace 33 minutos

EL DIRECTOR DE HAAS LANZÓ UN DARDO A LA FIAMotivos para sospechar que los comisarios de F1 no castigan a todos por igualGuenther Steiner lanzó un dardo envenenado a los comisarios de la Fórmula 1 asegurando que en las sanciones hay un diferente trato según el nombre y la situación de la acciónGuenther Steiner, jefe del equipo Haas, lanzó un dardo envenenado a los comisarios de la Fórmula 1 asegurando que en las sanciones hay un diferente trato por nombre. "Podría haber diferente trato de favor. No tengo pruebas, así que no puedo demostrarlo, pero podría ser", aseguró a 'Motorsport' hace unos días tras comprobar el no castigo a Verstappen por obstaculizar en clasificación de Hungría. Steiner tiene motivos para pensar en ello.En el caso de Haas, Steiner se quejó cuando Romain Grosjean fue obstaculizado por Max Verstappen durante la clasificación del GP de Hungría. El holandés ralentizó al piloto francés pero los comisarios no decidieron actuar. La excusa fue la lluvia. Deliberaron que esas condiciones, además de tener a otro coche rodando más lento delante de él, no había perjudicado al Haas de manera innecesaria, como dicen las reglas.La escudería estadounidense ya sufrió un problema similar en la clasificación del GP de Gran Bretaña de 2017, donde Lewis Hamilton también se libró de la sanción a pesar de bloquear a Grosjean. En aquella ocasión, los comisarios también dictaminaron que el británico no le había costado al francés las 3 décimas de tiempo que reclamaba haber perdido. "A veces no nos ayudamos a nosotros mismos: si no nos metiéramos en problemas, no nos penalizarían. Pero si hay una decisión que tomar, creo que para lo que decidan es importante quién seas. Todo debería analizarse sin pensar en el nombre", indicó Steiner por aquel entonces.¿Comisarios influenciados?El director de carrera de la FIA, Charlie Whiting, reconoció que era posible que los comisarios se vieran influenciados inconscientemente por el historial de los pilotos, aunque eso no está destinado a jugar un papel en sus decisiones. "Si un piloto tiene nueve puntos en su licencia, eso no debería influir en la decisión de los comisarios", dijo Whiting. "Si creen que no deberían ponerle tres más porque de esa manera sería sancionado con una carrera, no debería ser así. Pero sinceramente, no sé si eso afecta al subconsciente". Whiting desestimó las comparaciones entre el incidente de Grosjean-Verstappen y la sanción que impusieron a Sebastian Vettel por haber molestado a Carlos Sainz en Austria, diciendo que el incidente del alemán fue "un claro caso de impedimento"."Creo que Romain hizo que pareciera peor de lo que fue, porque simplemente volvió y, en lugar de intentarlo tan duro como pudiera, pareció darse por vencido", dijo Whiting. "Verstappen estaba acelerando en ese momento y no creo que Grosjean pudiera haberlo seguido. Para mí, no fue lo mismo".No es la primera vezEsta temporada ya han habido varias dudas con las sanciones que han impuesto los comisarios. La que más polvareda levantó fue el choque de Raikkonen con Hamilton en el GP de Gran Bretaña. El finlandés fue sancionado con 10 segundos. El antiguo campeón del mundo Jacques Villeneuve declaró que la sanción fue desmedida y dejó caer que si en vez de chocar contra Hamilton, hubiese chocado contra Bottas, Kimi hubiese recibido una penalización menor. Villeneuve sigue el mismo argumento que Haas sobre que los castigos en la F1 varían en función del nombre del piloto: “Decidieron que como se trataba de Lewis, en el Reino Unido, luchando por el Mundial, eso valía 10 segundos”. La realidad es que tan solo dos semanas antes Vettel recibía una sanción de 5 segundos por tocar a Bottas en el GP de Francia, y que en el de Austria, Verstappen no recibía ninguna sanción por hacer lo propio con Raikkonen.Jolyon Palmer, columnista deportivo para la BBC y expiloto de Renault también pensó lo mismo e hizo un llamamiento a que los castigos sean menos aleatorios. Palmer aseguró no entender cuál es el criterio utilizado para aplicar a determinados incidentes más o menos duros: “Vale que Raikkonen tuvo la culpa del accidente, pero no entiendo por qué le dieron 10 segundos cuando, desde mi punto de vista, el choque de Vettel con Bottas en Francia fue peor”. Ambos consideran que este tipo de incidentes deberían valorarse estrictamente por lo que son, sin tener en cuenta las consecuencias o quien está involucrado en ellos.El incidente más reciente fue cuando Hamilton recibió una reprimenda de la FIA por su falsa entrada a la calle de boxes en el reciente Alemania. En el GP de Europa de 2016, Raikkonen se metió en la calle de boxes y luego regresó a pista cruzando la línea blanca y fue sancionado con 5 segundos. De recibir esta sanción, Hamilton hubiera perdido la victoria del pasado fin de semana en favor de Valtteri Bottas.Fernando Alonso también se salvó de una sanción polémica el año pasado en el GP de Bélgica. Magnussen preguntó por qué tuvo sanción por su acción contra Hulkenberg en Hungría y Alonso no en Spa. Esto llegó después de que Palmer dijera que la conducción del asturiano fue "idéntica" a la del danés, que sacó a Hulkenberg de pista. Grosjean dijo: “Vimos unos pocos incidentes como el de Hulkenberg y Magnussen y el de Alonso y Palmer y no encontramos diferencias. Pensaron que Palmer no estaba adelante en el vértice de la curva, así que no tuvo que dejarle espacio en la salida de la curva, y ahora nos hacen saber que podemos jugar con ese espacio”. Whiting sentenció que Hulkenberg estaba ya por delante del alemán mientras que el británico no había sobrepasado al asturiano por eso no fue sancionado. Estas penalizaciones tan diferentes parecen no seguir un criterio claro y pueden jugar un papel fundamental en una lucha por el mundial tan igualada.