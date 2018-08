por Sauber F1 » Ayer, 01:49

Hola a todos, desde mi punto de vista no es una noticia de mi agrado, desgaste de gomas para provocar mas paradas? O desgaste de gomas para un chasis que no pueda asimilarlas? o desgaste de gomas para un piloto que no las entienda?



No entiendo a la FIA y sus socios, buscan espectáculo? Muchas décadas atrás existia Goodyear y Dunlop, pero los neumaticos no eran los protagonistas, eran simplemente los pilotos que administraban los mismos y su suerte en carrera, eran solo neumáticos.



Y donde están los pilotos?





saludos