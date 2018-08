por Sauber F1 » Hoy, 03:05

Hola, no quiero ser molesto pero el título del post es sobre Force India y me alegra de que se abra uno nuevo y mas actualizado, pero que tiene que ver Ricciardo, Renault ?Una noticia es "una" noticia, el arrastre confunde, no? Y no nos apresuremos ya que no sabemos.....puede llegar el y si .....????Si me enfoco en el titulo del post, solo comento que, A los que leen detenidamente las notas en diferentes webs podrán estar concordando con lo que comentaré, Stroll NO compró, solo dirige el consorcio comprador, por otro lado no queda claro si compraron la escuderia o una buena cantidad de acciones, ( al comprar las mencionadas no se pierden los derechos de lo que se merece la escuderia en "muchisimos" millones de dólares.Todavia nos queda saber como quedan paradas Mercedes y BWT, lei por ahí cosas ridiculas como que se potenciarán con Ferrari, je......a España tienen que darle un premio a la imaginación. Para mi los alemanes seguirán a igual que el sponsor rosado, ambos están ligados por carisma o simpatia. De todas las empresas que respaldan al consorcio no creo que ninguna quiera pasar a sponsorear a la escuderia, ya que seria un gasto mas de dinero y estan para facturarlo.Tema pilotos, un punto dificil y con muchisimas opciones, y quizás el que más tarde en desvelarse, está claro que a todos se nos viene a la mente Lance Stroll y alguien más, pero.........alguien sabe que clase de contrato y cuando caduca la inversión canadiense en Williams? Los ingleses desde ya la temporada pasada sabian que Martini se retiraba......no pueden quedarse pelados y solo esperar que Rexona "nunca te abandona".....( Buen aporte GTO )Soy libre de pensar que los socios de papi Stroll invierten dinero para tener ganancias,no? Que mejor es en mantener la dupla actual de pilotos que funciona bien?Lei un enlace de Motorsport en el cual manifiesta los vinculos del consorcio con las carreras de autos, muchos de los socios ya estuvieron vinculados al deporte motor y pueden o acreditan cualidades para definir los pilotos. https://lat.motorsport.com/.. Cuando lo lean entenderán a igual que yo, que el joven Lance no tiene las papeletas firmadas en Force India.Acepto comentarios.saludos