por GTO » Ayer, 16:31

GASLY: “EL MOTOR HONDA ES MÁS MANEJABLE Y CONSISTENTE QUE EL RENAULT”El piloto de Toro Rosso compara los dos motores que ha utilizado durante su paso en la Fórmula 1, inclinándose a favor de la marca japonesa.Pierre Gasly, que llegó a Toro Rosso a finales de la temporada pasada, tuvo la oportunidad de pilotar el monoplaza con el motor Renault y, en su primera temporada completa, está utilizando el motor Honda.El piloto francés ha comparado el funcionamiento de ambos motores y, aunque el nipón no sea el más rápido o fiable en pista, tiene otros puntos fuertes comparado con el Renault.“En términos de manejabilidad, desde el comienzo de año creo que es bastante bueno y más consistente comparado con lo que tuvimos el año pasado con Renault. Es más sobre el acelerador y el par de torsión que obtienes del motor. Sabemos donde tenemos que mejorar. En términos de potencia, necesitamos mejorar, pero en cuanto a la manejabilidad, es realmente bueno”, analizó Gasly.El último gran premio se disputó con unas condiciones climáticas muy diferentes entre el sábado y el domingo. Gasly clasificó sexto bajo la lluvia y pudo terminar en la misma posición en la carrera con una temperatura de pista que rondaba los 60 grados.“Sabíamos que el trazado era menos sensible a la potencia de motor y de alguna manera nos acercaba a todos un poco. Pero Honda hizo un fantástico trabajo en la clasificación en mojado, se pilotaba perfectamente y luego no tuvimos problema alguno en la carrera. Es la mejor manera de motivarles y demostrarles que tenemos potencial para seguir hacia delante, especialmente después del parón de verano, para dar un impulso a todos y con suerte tener mejor rendimiento para la segunda parte de la temporada”, concluyó el francés.