por elmusiloco » Hoy, 08:38

Ha habido casos en el pasado de pilotos que por contrato vetaban a otros, o al menos eso se dice. Parece ser que en su día, cuando firmó con Williams y cansado de lo que había pasado en McLaren, Prost puso en su contrato que Senna no podía ser su compañero. Habría que ver el contrato de Verstappen. Siempre se ha dicho que en estos contratos hay todo tipo de cláusulas y no me extrañaría que hubiera algo respecto a quién puede o no ser compañero. O al menos que le diera una voz, sino un voto, a la propuesta de un nuevo compañero.