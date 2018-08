por GTO » Ayer, 14:00

HORNER: “ALONSO TIENDE A PROVOCAR EL CAOS VAYA DONDE VAYA”El jefe de Red Bull descarta la posibilidad de fichar al piloto asturiano el próximo año y analiza la decisión de Daniel Ricciardo.Tras la marcha de Daniel Ricciardo a Renualt, en Red Bull se ha quedado un asiento libre que aún queda por confirmar quien será quien lo ocupe la próxima temporada.Una de las opciones que podría tener en cuenta Christian Horner es a Fernando Alonso, ya que aún no se sabe cual será el destino del piloto asturiano la próxima temporada. De todas formas, parece que desde la escudería descartan la opción del todavía piloto de McLaren.“Tengo un gran respeto por Fernando. Es un gran piloto, un fantástico piloto. Pero creo que es un poco complicado… Tiende a provocar el caos vaya donde vaya. No estoy seguro si sería lo más sano para el equipo tener a Fernando. Nuestra preferencia es seguir invirtiendo en jóvenes pilotos que coger a uno que está en el final de su carrera”, explicó Horner en el podcast oficial de la F1 ‘Beyond The Grid’-El británico también explicó las sensaciones que tuvo tras la decisión tomada por Daniel Ricciardo, estando de acuerdo con el piloto en que buscaba nuevos retos en su carrera.“Supongo que habrá pensado que después de cinco años necesitaba un nuevo reto, una nueva perspectiva. Imagino que habrá elegido Renault porque siente que están creciendo. Además, conoce el producto muy bien debido a todos los años que ha pasado con nosotros. No puedo evitar pensar que él quiere ser el protagonista quizás en un ambiente más pequeño”, señaló Horner.De la misma manera, Horner intuye que gran parte de la decisión tomada se debe al crecimiento de su actual compañero de equipo, Max Verstappen, que tal vez pueda llegar a eclipsarle.“La rivalidad entre él y Max es muy intensa. Max está haciéndose más y más fuerte. Y creo que Daniel ha decidido que era el mejor momento para probar fuera. Ve a Max creciendo en términos de velocidad y fuerza y él no quiere tener un segundo rol, supongo, a falta de mejores palabras. No creo que ellos vayan a tratarle de forma muy diferente. Pero no puedo evitar sentir que es una parte de la decisión de Daniel. Podría entender que se fuese a Mercedes o Ferrari. Pero esto es un gran riesgo a las alturas de su carrera”, analizó.Asegura que han hecho todo lo posible para intentar mantener al australiano dentro del equipo, incluso ofreciéndole un contrato anual en caso de que al próximo año quisiera ir a Mercedes o Ferrari, pero no funcionó.“Hemos hecho todo lo posible para que esto ocurra, pero si el corazón de alguien no está aquí, entonces… Dimos a Daniel todo lo que quería y pedía aun así no fue suficiente, estábamos preparados para hacer un acuerdo de un año, por lo que estaba disponible para Ferrari o Mercedes si llegaban a llamar en 12 meses. No se trata de dinero o estatus, compromiso o duración. Creo que él sentía ‘Necesito hacer algo más en esta etapa de mi carrera’. Podría ser una elección a la que aspiraba, podría ser una de la que se arrepienta”, aseguró.