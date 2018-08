por elmusiloco » Hoy, 08:15

Coincido con Sauber F1 presume antes de de tiempo y además de cosas en las que no tiene nada que ver, como la lucha dentro de la pista que es más por virtud de Ferrari que otra cosa, nada que ver con Liberty. Y fuera de la pista no puedo decir mucho. No se como es en los circuitos, no puedo opinar. Por TV no se ve mucho y lo que se ve no difiere mucho de lo anterior, lo cual viendo las transmisiones de TV de categorías de EEUU en realidad es de agradecer.

Como bien dice Sauber F1 y perdón GTO, no es cuestión de ser fanático ni anti, es cuestión de tratar de analizar las cosas objetivamente. Aquí Carey está en campaña propagandista lo cual en el fondo nos hace preguntar porque la necesita hacer y hacerla él mismo.