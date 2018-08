por Sauber F1 » Ayer, 15:55

Según medios europeos, la Scuderia anunciaría en el Gran Premio de Bélgica, el 26 de agosto, la renovación del contrato de Räikkönen por dos temporadas más, aunque tendría cláusulas que les permitiría finalizar el vínculo a fines del 2019.Kimi Räikkönen es el compañero ideal para Sebastian Vettel, porque no tiene ya grandes pretensiones en el Mundial de Fórmula 1 y es funcional al equipo, aunque a veces insulta por radio cuando una sugerencia no le gusta.Por eso estará contento el alemán si se confirma que "Iceman" ha firmado por dos años más con la Scuderia para conducir el auto sucesor del SF71H en la próxima temporada. Según medios europeos, Kimi extendió su vínculo con Ferrari por dos temporadas más, con opción de rescindirlo, cualquiera de las dos partes, a fines de 2019.Räikkönen, último campeón con la Scuderia en 2007, parecía que no continuaría en la escuadra de Maranello ante el avance del joven Charles Leclerc, pero la muerte de Sergio Marchionne, principal impulsor del monegasco a la segunda butaca, junto a Vettel, cambió los planes del equipo.Al parecer, en el Gran Premio de Bélgica (26 de agosto), o más tardar en Monza (2 de septiembre), Ferrari anunciaría la continuidad de Kimi con el buzo rojo.