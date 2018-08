por bigbossf1 » Ayer, 21:32

KoKiNa escribió: Ricciardo huyendo de RB/Honda/Max y Renault confiando mas en éste que en Carlos, creo que deja muy claro que la mejor opción restante era la de McLaren y sobre todo, porque seguro que Alonso algo habrá tenido que ver con esta decisión por parte de McLaren...



Espero que se de cuanto antes la recuperación del histórico equipo Ingles, con Carlos formando parte de el y ayudando a tal logro. Ricciardo huyendo de RB/Honda/Max y Renault confiando mas en éste que en Carlos, creo que deja muy claro que la mejor opción restante era la de McLaren y sobre todo, porque seguro que Alonso algo habrá tenido que ver con esta decisión por parte de McLaren...Espero que se de cuanto antes la recuperación del histórico equipo Ingles, con Carlos formando parte de el y ayudando a tal logro.

Jorge_MX escribió: Estaba cantado esto...



Qué bueno que Carlos ha encontrado un asiento muy pronto, quizás sea un paso atrás, eso no lo sabemos, quizás McLaren el año que viene logra dar ese ansiado paso adelante y presenta un buen coche.



Respecto al compañero de Carlos, no sé si McLaren querrá conservar a Vandoorne, no es malo, pero tampoco es el pilotazo que creían que sería. Lando Norris??? Puede ser, aunque lo veo verde aún para la F1, no es un Hamilton.



Ya veremos, pero por lo pronto se podría decir que Carlos ha conseguido un asiento nada despreciable en mi opinión; no es lo mejor pero acabar en McLaren tampoco es un tragedia sobretodo si consideramos la edad de Sainz.

Hombre, sinceramente, si yo fuera Renault también habría apostado antes por Ricciardo que por Sainz, por mucho que este me guste, y el ir a Mclaren es porque sino se quedaba sin sitio en F1, en Red bull no lo quieren, como muy mucho tendría la opción de Toro Rosso, que tampoco lo creo pero es una posibilidad y allí a la que tuvieran un piloto al que subir lo despedirían rápido, en Red Bull no tragan mucho a la familia Sainz desde que estos filtraron cosillas a la prensa.Norris está verde aún para F1 y es muy joven, lo mejor para el sería otra temporada de f2, a no ser que en lo que queda de temporada espavile y la gane,cosa que no creo que pase.