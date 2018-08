por GTO » 21 Agosto 2018, 22:46

bigbossf1 escribió:

Hay una(o varias ) diferencias importantes respecto al pasado, ahora Red bull no tiene pilotos, literalmente, para sustituir a Gasly o a una salida de Verstappen del equipo, por lo cual, si Gasly lo hace bien estaremos todos contentos y felices, si no lo hace bien, solo tendrán dos opciones, o aguantarlo y convertirlo en un escudero hasta que puedan sustituirlo o bien cargarse su programa y fichar a alguien de fuera, cosa que no veo, el programa de Red Bull ahora está en proceso de "criar" por decirlo así, nuevos pilotos, a veces oigo que si está muerto que si tal y no lo veo así, porque ellos siguen añadiendo pilotos y demás, lo que ahora están en un punto en que tienen a pilotos muy jóvenes y que les falta un tiempo para poder subir a F1 si lo valen, ya verás como dentro de unos años volverá todo un poco a como era hasta ahora, pero durante este tiempecillo tendrán que hacer un poco de malabares y hacer cosas que no les vemos hacer habitualmente.



Explicado el comentario, Si Gasly sabe aguantar la presión de estar en un equipo grande y de poder luchar por cosas serias,si el equipo(y sobretodo, Honda) lo permite, puede plantarle cara mas que bien a Verstappen yo creo, esta es la clave para mi y yo estoy encantado con esta dupla, me hubiera gustado ver a Sainz pero lo veía crudo, pero de todas formas, será muy interesante de ver, espero de verdad que red Bull tenga un coche competitivo el año que viene.

Bueno, no comentas nada que no le pueda pasar a mercedes por ejemplo si se le va Ham, o Ferrari si se le va Vettel.Simplemente no tienen repuesto en la casa.Gasly es una apuesta de futuro, efectivamente puede salir rana, pero lo que quiero decir es que al menos RBR apuesta, se la juega, pone talento joven en sus coches. Y eso no lo hacen los demás.Y nosotros como aficionados, salimos beneficiados. Sera muy interesante seguir su evolucion.