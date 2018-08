por GTO » 21 Agosto 2018, 15:00

Hülkenberg, orgulloso de sobrevivir a la Fórmula 1 de los pilotos de pagoNico Hülkenberg lleva en la Fórmula 1 casi una década. El piloto alemán aún no ha subido al podio pero su velocidad y su calidad siempre han estado presentes, siendo un piloto que es visto con muy buenos ojos dentro del paddock. De hecho, Hülkenberg estuvo muy cerca de conseguir un asiento con Ferrari para 2014, cuando en la escudería italiana pensaron en el para sustituir a Felipe Massa. A pesar de todo, al final Ferrari se decidió que el piloto que acompañaría a Fernando Alonso seria Kimi Räikkönen.“Parecía, ya sabes, serio. Parecía estar cerca. Hubo negociaciones, hubo contratos fluyendo, enviados entre abogados, pero eso ahora no importa”, explica.Ahora tiene el reto de devolver a Renault a lo mas alto, y para ello contará el año que viene con la ayuda de un piloto top como es Daniel Ricciardo. Aun así, Hülkenberg más que como un enemigo en el box contiguo le ha acogido con los brazos abiertos al piloto australiano, con el que espera trabajar para llegar a lo mas alto.En una exclusiva entrevista en el portal ‘Motorsport’, Hülkenberg hace un repaso a su carrera. Tiene hambre de conseguir mas en la Fórmula 1 pero, también se siente orgulloso de casi esta década que lleva en la parrilla en la cual ha visto a muchos compañeros que han pagado por poder tener un asiento en un equipo.“De alguna manera eso es un logro. Para estar aún aquí y haber sobrevivido, creo que dice algo sobre mí y sobre el piloto que soy. Es aburrido, ¿sabes? Quiero más. Pero sabemos que necesita tener el momento adecuado, necesita estar en el coche correcto en el momento correcto. Es por eso que estoy aquí ahora. Mi carrera no está terminada. Ahora tengo un buen compañero de equipo con Renault, y obviamente tenemos un objetivo juntos y una visión, por la que estamos luchando mucho y por lo que estamos trabajando”. Declaro el piloto alemán en Motorsport.com.Durante la entrevista Hulkenberg reconoció que la única vez que su asiento estuvo en riesgo en la Fórmula 1 fue a finales de 2010, cuando Williams apostó por Pastor Maldonado antes que por él.“Una vez, obviamente, a finales de 2010, ese fue el momento más peligroso y severo, digamos, después de mi primer año y cuando Williams no me mantuvo. Desde entonces, había equipos que valoraban el talento por encima del dinero, lo cual fue bueno para mí”, finaliza el piloto alemán.