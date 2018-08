por GTO » 21 Agosto 2018, 15:01

Button: "Alonso volverá a la Fórmula 1 si McLaren es rápida"El británico cree que el español ha hecho bien al dejar la puerta abierta a un regresoEstá convencido de que volverá a la categoría reina si McLaren da un paso adelanteLos resultados son determinantes en la motivación de todo piloto, recuerdaJenson Button está convencido de que Fernando Alonso volverá a la Fórmula 1 si McLaren consigue producir un monoplaza competitivo en los próximos años, en tanto que el asturiano todavía posee sed de victorias.El asturiano se retirará de la categoría reina en cuanto termine la temporada, aunque entrevé la posibilidad de regresar a partir de 2020 siempre que McLaren haya dado el paso adelante que con tanto ahínco ha buscado en los últimos años.El adiós de Fernando guarda un mínimo paralelismo con el de Jenson Button, que en 2016 colgó el casco con el anunció de que en 2017 se tomaría un año sabático. Volvió puntualmente en Mónaco como sustituto de un Alonso que estaba en Indianápolis, pero sus ‘vacaciones’ se convirtieron en una retirada definitiva.Button se toma en serio a su excompañero cuando éste dice que está dispuesto a regresar a la Fórmula 1. El campeón de 2009 cree que es una decisión que pertenece única y exclusivamente al asturiano."Él ha hecho lo mismo que hice yo: marcharse, pero dejar la puerta abierta para regresar al cabo de un año. Creo que es la opción correcta", reflexiona el inglés en declaraciones recogidas por la revista británica Autosport."Si McLaren es rápida y gana carreras, Fernando volverá a la Fórmula 1. No hay duda. Si el coche es rápido, estoy seguro de que querrá volver en 2020"."Cualquier piloto desearía estar en un Fórmula 1 ganador. Te retiras porque te aburres de los viajes y del estrés, y si no tienes resultados no tienes motivos para estar ahí".El equipo McLaren ya ha anunciado la incorporación del madrileño Carlos Sainz, que llegará en 2019 con un contrato por dos temporadas. La identidad de su coequipero es todavía una incógnita. Stoffel Vandoorne y Lando Norris son los pilotos llamados a disputarse el puesto.