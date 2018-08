por GTO » Ayer, 16:58

La F1 "tomará medidas" para evitar equipos satélite, según SteinerNo quiere que la F1 sea una competición entre equipos oficiales y sus filialesUna de las soluciones pasa por introducir un límite de presupuesto para los equiposEl jefe del equipo Haas, Guenther Steiner, cree que la Fórmula 1 "tomará medidas" para que la categoría no se convierta en una competición entre coches oficiales y sus filiales, como ya ocurre en otros campeonatos de automovilismo.Sin duda, el aspecto económico juega un papel fundamental en los equipos de Fórmula 1. Los gastos que deben afrontar no son precisamente minúsculos, por lo que varios equipos prefieren asociarse a un equipo grande y no invertir en el desarrollo de ciertas piezas, como puede ser el caso de Toro Rosso, Haas o Sauber.Otra de las opciones que se barajaban hasta que llegó el consorcio liderado por Lawrence Stroll era que Force India se convirtiera en un equipo filial de Mercedes. Por ello, Guenther Steiner espera que el organismo rector de la Fórmula 1 tome cartas en el asunto y ofrezca soluciones a las escuderías."Todos lo saben. Creo que se tomarán medidas para que no suceda. No es algo en lo que nadie pensó, para después de dos años decir: 'Wow, nunca pensé en esto'. Todo el mundo está bastante preocupado por ello. Entonces creo que se tomarán medidas para que no pueda suceder", ha comentado Steiner, en declaraciones recogidas por RaceFans.Una de las soluciones pasa por introducir un límite de presupuesto, lo cual estudia Liberty Media de cara al futuro. Steiner se ha mostrado a favor de la medida presentada por los americanos, si bien considera que será complicado controlar los gastos de cada uno."Ahora hay conversaciones entre los directores de los diferentes equipos y el equipo de la FOM, y están buscando cómo encontrar un método para hacer esto técnicamente –el límite de presupuesto–. Porque el problema será controlarlo técnicamente", ha expresado el ingeniero italiano para concluir.