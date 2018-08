por Halsey » Hoy, 13:34

Me quedo descolocado cuando leo estás cosas. Es más, me hacen sentir incomodo.Por que por una parte no hay nada malo en esto que ha dicho, es solo un deportista humilde que conoce cual es su papel, responsable, leal a los que la pagan un generoso sueldo por defender sus intereses. En resumen un buen piloto de carreras y un empleado fiel.Seguro que a Toto, a Maurizio y a Christian se les hace el culo gaseosa leyendo estas cosas..... el piloto ideal.Pero claro, yo es que soy un tarado, no hay otra.¿Por que sigo un campeonato en el que en muchas temporadas está todo dicho desde el principio? En que las grandes figuras son los equipos de ingenieros, verdederos artifices de los triunfos.Pues evidentemente por que soy un tarado que desde bien pequeño se dedico a admirar a unos tipos que se jugaban la vida a toda velocidad sin rendirse jamas, una casta de pilotos irreductibles que solo pensaban en ganar y estaban dispuestos a aplastar a quien fuese para lograr la victoria, tanto a sus rivales como incluso a sus propios jefes, compañeros o equipos.Los Lauda, Prost, Senna, Mansell, Schumacher, Alonso, Hamilton, Vettel y muy pronto Verstappen....Y no me queda admiración para esos muchachos a los que sus jefes llevan de la correa. Lo siento.Así que a Valtteri le espera sin duda una larga carrera en F1, pero en mi humilde opinión un gran campeón no lo será nunca aunque gane 7 campeonatos. Por mi parte le deseo una larga carrera pero que no gane nunca, los titulos bajo mi punto de vista se los merecen otro tipo de pilotos.Tarado que es uno......