por GTO » Ayer, 22:22

SEGÚN PRENSA BRITÁNICALa participación de Force India en el GP de Bélgica, en peligroTras la compra del consorcio de Lawrence Stroll, el estatus legal del equipo no está claroDe no resolverse la situación, el equipo de Silverstone podría ser vetadoEl futuro del equipo Force India a medio y largo plazo puede estar salvado por la compra del consorcio de Lawrence Stroll, por más que la compra ha sido denunciada por irregularidades, aunque el futuro más inmediato del equipo de Silverstone no está nada claro.Esta semana, Force India ha borrado la palabra "Sahara" de sus perfiles oficiales en redes sociales, hasta ahora nombre de la empresa que apoyaba al equipo, y ha borrado sus logos del motorhome con el que correrán este fin de semana en Spa-Francorchamps... si es que llegan a correr.Según información que adelanta el portal británico Race Fans, la inscripción de Force India para el GP de Bélgica no está confirmada todavía, ni lo estará hasta que el estatus legal de la empresa de Silverstone se aclare.La razón es que los problemas legales que persiguen a Vijay Mallya y Subrata Roy –entre ambos acumulan un 85% de la empresa de Force India– impedirían que la venta esté totalmente cerrada. Así, el equipo no podría competir con su identidad y tendría que correr desde Bélgica en adelante como una nueva entidad.La situación actual, a falta de menos de 48 horas para que empiece la acción en pista en Spa, según citado medio es que Force India tiene su inscripción para el GP de Bélgica a nombre de Sahara Force India pero ningún derecho sobre el equipo, y el consorcio de Stroll es propietario de la empresa en global, incluyendo los coches, pero no tiene inscripción para participar en el Campeonato.Si no se resuelve la situación pronto, Force India podría ser efectivamente vetado de participar en el GP de Bélgica de este fin de semana. Un órgano de la FIA está actualmente estudiando el caso y sus complicaciones legales, y pronto podría emitir un comunicado oficial.