por GTO » 23 Agosto 2018, 23:17

El nuevo equipo de los Stroll se convierte en Racing Point Force India F1 y pierde todos los puntosEl equipo Force India, ahora Racing Point Force India F1, sigue luchando por sobrevivir. Tras la adquisición del equipo de Vijay Mallya por Lawrence Stroll y un grupo de inversores, los nuevos propietarios se han encontrado con más problemas de los previstos para poder disputar su primer Gran Premio con su recientemente adquirido equipo.El conjunto formado por el empresario Andre Desmarais, y el Manager de Monaco Sports, Jonathan Dudman, líder en negocios de moda John Idol, el inversor de telecomunicaciones John McCaw Jr, el experto financiero Michael de Picciotto, y el hombre de negocios - y padre del piloto de Williams Lance Stroll- Lawrence Stroll y su socio Silas Chou compraron los "activos físicos" del equipo Force India el 16 de agosto. Esto quiere decir que se quedaron con la fábrica, coches, equipo, material... además de las deudas multimillonarias que hicieron entrar al equipo en concurso de acreedores en el pasado Gran Premio de Hungría.Sin embargo, en esta compra no estaba incluida la inscripción al campeonato por lo a pesar de que el equipo al completo viajó a Spa-Francorchamps para disputar este fin de semana la decimotercera carrera de la temporada, pronto se hizo público que el acuerdo que la nueva cúpula debía alcanzar con los viejos socios del equipo -entre los que se encontraban varios bancos indios- no había llegado.Un nuevo comienzo desde ceroRacing-Point-Force-IndiaEl personal del equipo no tardó en quitar los nombres del equipo de su box, coches, camiones... a la espera de los propietarios llegasen a un acuerdo con Liberty Media para no perderse el Gran Premio de Bélgica. Ambas partes parecían determinadas a hacer lo imposible para que todo saliese adelante pero el resto de equipos de la parrilla debían aprobarlo.Pasadas las ocho de la tarde del jueves llegaba la confirmación oficial del cambio de nombre del equipo y del consecuente permiso para volver a competir. En el comunicado se explica cómo Racing Point UK Limited adquirió el Force India Formula One Team y que de ahora en adelante pasará a llamarse Racing Point Force India F1.Al tratarse de un equipo completamente nuevo, la formación pierde los puntos conseguidos hasta ahora -59 que les situaban sextos en el Campeonato del Mundo de Constructores por delante de McLaren, Toro Rosso, Sauber y Williams que ahora suben una posición- pero sus pilotos Esteban Ocon y Sergio Pérez mantienen los suyos para el Campeonato del Mundo de Pilotos.Los coches podrían cambiar un poco de decoración -lo lógico si quieren hacer un cambio radical-. Desde el nuevo equipo informan que usarán el rosa -característico de su patrocinador BWT-, blanco y azul -que es la novedad- como colores principales.Cuestión de dineroforce-indiaUna vez resueltos los temas deportivos y que el equipo puede volver a competir, queda saber cómo han quedado las cuestiones financieras entre ambas partes. Según se ha rumoreado en los últimos días, es posible que al equipo le conserven la antigüedad para cobrar los 31 millones de dólares que le dan a los equipos con más de tres años en Fórmula 1.Lo que perderían sería la suma de dinero por los puntos conseguidos en las 13 primeras carreras del año y queda saber si el dinero que el equipo aún no habría cobrado del año anterior. Con los nuevos inversores el dinero no debería ser un problema, pero quién va a rechazar un buen fajo de billetes.