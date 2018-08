por vx2war » Ayer, 02:31

wdf escribió: Vamos a ver antes sólo ganaba el Mclaren Honda de Prost y Senna. Luego el Williams o el Benetton, luego sólo Ferrari, luego sólo Red Bull.



Sinceramente no entender que la F1 es una competición tecnológica y quien tiene el mejor paquete gana, y no sólo gana si no que domina, es no entender de que va el deporte. No hay absolutamente nada que diferencie esta era de la F1 con la que hemos conocido desde finales de los 80.



No tiene sentido lo que dice la gente, se quejan que los buenos pilotos no tienen sitio porque Lewis y Vettel tienen mucho poder en sus equipos. Algo como bien dice un compañero que ha disfrutado el mismo Alonso durante gran parte de su carrera, o se nos olvida que incluso mandaron a un compañero de Fernando contra el muro para que él ganara una carrera?? estamos de coña no? o es que Vandoorme es un fuera de serie y le llueven ofertas para seguir en F1 el año que viene?? o Prost no ficha por Williams con la única condición que Senna no sea su compañero (confesado por él mismo)??



La F1 está en una batalla similar a la de Hakkinen vs Schumi y resulta que tenemos un problema ahora y antes no? yo no entiendo nada la verdad.

Te lo exploco yo, no te apures.Antes de Alonso.España, medias de 150.000 espectadores en la F1 en abierto.LA opinion de España con la F1 " coches dando vueltas uno detras de otro sin emocion y gana siemre los mismos" ABURRIDISIMO.Epoca ALosno ganando:LA F1 es lo mas empcionante, todos sabemos de F1, Audiencias de 5 milloes de espectadores. Que buena es la F1 y que bueno es Alonso. Alosno hace el coche y lo desarrolla el. Alosno ha ganado con el 4º coche de la parilla.EPoca ALosno en McLaren:McLaren es un amierda, Hamilton un nñato, LA F1 esta amañada, Es una mentira. Hamilton le copia los avances y los desarrollos y las telemtrias a Alonso y por eso le iguala.Epoca Alnso en Renault:La F1 es aburrida, el mejor no puede ganar, El Renault es una mierdaEpoca Alosno en ferrari parte 1:El Ferrari es malo per ALosno consigue hacerlo bueno para luchar y lograr victorias.Epoca ALosno Ferrari final:Ferrari es una mierda, Ferrari no sabe hacer coches. La F1 es una mierda por que solo gana el coche. Con un coche que es 3º no se puede ganar el mudialEpoca Alosno en McLaren:La F1 es aburrida, solo ganan por el coche, ningun piloto gana por ser bueno. Es por los coches que tienen. Alosno no puede ganar con un coche tan malo. HONDA es una basura.Epoca ALonso despidiendose de la F1:McLaren es una mierda, LA F1 es una mierda, LA F1 tiene un problema, Los equipos son una mierda. Todos le queiren pero él se va por que es una mierda de competicion.El WEC si que mola y es emocionante (un solo equipo). Los verderos pilotos estan en la INDI (esa cosa). No en la F1 que es todo por lo ingenieros.Y este es el resumen rapido del pensar y la opinion de la F1 para la gran masa de compatriotas. (Si no lo creeis os pasais por los foros de Marca que son un lugar muy interesante para tomar el pulso de la opinion mayoritaria de los "expertos" eso que alguno menciona).Lo siento, pero nada nuevo bajo el sol de la F1. Acaso es la primera vez que un gran piloto no puede acceder a un equipo ganador? Acaso es la priemra vez que un piloto top es desbancado por otros mas jovenes? Acaso alguien se sorprende pro que en una temporada solo hay 2 asientos que te dan opciones a lograr el mundial?QUe paso con el mundial de Kimmi? Pues que si McLaren/Hamilton/Alonso no hace el ridiculo nadie podia disputarles el mundial, McLaren esra muy superior.Que paso con los dos mundiales de ALonso? Cuantos pilotos tenian opciones a lucharlo? 2. Y que pasa, que era mejor que lo de ahora?A caso cuando Ferrair dominaba habia muchos asientos para lograr el mundial?Acaso cuando Vettel y ALonso de disputaron los mudiales habia mas de 2 escudrias luchando por el mundial?Yo es que de verdad que no se de que estamo hablando.La F1 ha sido as TODA LA P. vida. Unos años mas disputada y otros menos, pero si alguno se sorptende de que solo haya 2 escuderias disputando el mundial y por eso quiere desprestigiar la F1 con no se que intenciones, me da a mi que no sabe lo que esta viendo.Le recomiendo ver otras categorias que las hay muy divertidas y para todos los gustos.