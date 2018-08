por GTO » 27 Agosto 2018, 23:02

Vandoorne: "No progresamos desde el comienzo del año"Stoffel Vandoorne en el GP de Bélgica.El piloto belga cree que, en comparación con los demás equipos, McLaren no ha avanzado durante la temporada, tras un fin de semana "difícil" en Spa.El GP de Bélgica ha sido uno de los peores fines de semana para McLaren de toda la temporada. No tuvieron ritmo en ninguna de las sesiones que se disputaron durante las tres jornadas. A todo ello, se suma que durante la carrera del domingo Fernando Alonso tuvo que retirarse en la primera curva tras ser envestido por el Renault de Nico Hulkenberg y sufrir un espectacular accidente que acabó con el McLaren del español por los aires.Su compañero de equipo, Stoffel Vandoorne, sí pudo acabar la carrera pero fue el último de los quince pilotos que vieron la bandera a cuadros, demostrando, una vez más, el pésimo ritmo que anunciaba el McLaren desde los Libres 1 en Spa.Tras el desastroso fin de semana, el belga aseguró al portal web Motorsport.com, que los de Woking no habían tenido ningún progreso desde el comienzo de la temporada: "Es difícil tener un fin de semana peor. La realidad es que no hemos progresado desde el comienzo del año, no hemos mejorado nada en comparación con los demás"."No hubo muchas cosas que nos animaran este fin de semana. No fue la mejor carrera del año. Monza será difícil de nuevo. Otra vez es un circuito con muchas rectas. Ya se verá. Quizás se nos presentan un par de oportunidades al final del año para anotar más puntos, como en Singapur", añadió.El actual piloto de McLaren todavía no tiene un asiento asegurado para la temporada 2019. En la escudería de Woking solo han confirmado a Sainz para su parrilla del próximo año. El otro asiento sigue en duda y hay muchos candidatos: El propio Vandoorne, Ocon, Norris… Pero el representante del joven belga, Alessandro Alunni, ha afirmado que "tiene el 100% de probabilidad de estar en F1 el próximo año". Aunque añade que todavía no tiene “una garantía.