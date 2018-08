por GTO » 28 Agosto 2018, 16:58

bigbossf1 escribió: pues carreras como la de Spa las a tenido la F1 muchas veces en los últimos 15 años, y peores, pero claro, no nos acordamos, la f1 nunca ha sido la cosa mas divertida de la historia salvo excepciones y precisamente este año, salvo excepciones, están saliendo carreras muy buenas, pero nada, aburrida y predecible. Si ya se criticaba la F1, a veces de forma patetica y olvidadiza, ahora que se va Alonso me da que están saliendo mas criticas, claro, es lo que tiene echarle la culpa a una categoría de la F1 cuando esta no tiene ninguna culpa...

Ya, y antes tambien ha habido dictaduras, pero que haya habido antes no las hace buenas...No os dais cuenta que este argumento es una tonteria... Que haya pasado antes no significa que sea buena, una carrera peñazo es malo para la competicion y hay que trabajar para evitarlas.La de el domingo fue especialmente peñazo, une infumable, al final ningun coche a menos de 2 segundos del siguente. Es verdad que ha mejorado, pero esta mania de cuando sale una mala carrera, salgais a "defender lo indefendible " con este argumento pueril, es muy ridiculo.Una mala carrera, por que no ha habido rendimientos parejos, si Ferrari ha mejorado tanto que mercedes no los puede seguir y red bull se queda a 10 segundos de ellos y de los de la categoria b, no es buen asunto, y espero que no sea tan asi como ha parecido.Muy pocas cosas no han pasado antes en esta competición, repetirlo como argumento para rebajar que la carrera fue aburrida no parece que haga mejorar la carrera.