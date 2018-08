por GTO » 27 Agosto 2018, 23:31

Toro Rosso se convierte completamente en equipo B de Red BullQue Toro Rosso es el equipo B de Red Bull parece una verdad de Perogrullo. Todos lo tienen como tal, pero su papel en estos últimos años era formar pilotos para alimentar al equipo grande.Sin embargo, la colaboración técnica era mínima, por no decir nula, ambos equipos diseñaban por completo sus coches sin aprovechar sinergias.Esto se acabó. Ya para el año próximo Red Bull y Toro Rosso mantendrán una colaboración técnica al estilo de la que Ferrari mantiene con Haas a partir del próximo año, cuando ambos equipos de la firma de bebidas energéticas montarán motores Honda.La decisión era esperada por ser absolutamente lógica. Todavía no se ha anunciado de forma oficial, pero Franz Tost, el jefe del equipo de Faenza, admitió en Spa que "en 2019 habrá muchas sinergias con Red Bull".En el fondo, las huestes de Dietrich Mateschitz vuelven al origen, cuando la colaboración entre ambos equipos era total. Pero la FIA la cortó de raíz y especificó que los diseños del coche debían ser propiedad intelectual del equipo.Curiosamente, no se acostumbran a patentar diseños en la F1, en parte por todo el trabajo administrativo que conlleva obtener patentes mundiales, en parte porque pudieran darse filtraciones antes de tener la patente y también porque los ingenieros creen que cuando un rival te ha copiado… tú ya estás empleando una cosa nueva.Para Red Bull está colaboración es importante. En 2016, las cuentas de Toro Rosso cuadraron porque la firma austríaca inyectó, si se quiere a modo de patrocinio, 80 millones de euros en el equipo.Como sucede entre Ferrari y Haas, Red Bull y Toro Rosso usarían el mismo motor Honda. Los de Faenza montarían la caja de cambios de Red Bull y también las suspensiones traseras, incluso en las suspensiones delanteras habría muchos elementos comunes. Sería completamente absurdo que del mismo bolsillo, el del Dietrich Mateschitz, se pagaran dos cajas de cambios, dos suspensiones diferentes. Las aerodinámicas, por el contrario, estarían diferenciadas, porque el reglamento lo pide. Y está por ver las diferencias que pueden existir entre los monocascos.En cualquier caso, esta colaboración hará más digerible la pérdida por parte de Toro Rosso de James Key, el director técnico, que debe ir a McLaren.Este va a ser el paso futuro de la F1. Ferrari lo comenzó a aplicar con Haas, pero también con Sauber se está haciendo algo similar y el salto de competitividad dado por el equipo es brutal.Mercedes quiere tener también su equipo B, pero en Williams no están a favor de una implicación total en este esquema –aunque podría ampliar la colaboración a usar cajas de cambio de los de Brackley– y Force India parecía muy cercano a conseguir ese rol, pero con los cambios sucedidos en el equipo en los últimos diez días, habrá que ver cómo encaja todo.