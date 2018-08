por GTO » 28 Agosto 2018, 16:08

ADMITEN SUS DEBILIDADESHamilton: "Lo hemos dado todo, pero Ferrari nos ha superado"Sabor agridulce en el equipo Mercedes. Tras conseguir la pole ayer bajo el agua ante el favoritismo de Ferrari, hoy se han venido abajo y han claudicado ante los italianos. Aun así, gracias al cero de Räikkönen, han sacado más puntos que Ferrari para el Mundial de Constructores.Lewis Hamilton perdió la carrera en la salida tras verse superado por Vettel en la recta de Kemmel, mientras Valtteri Bottas fue a contracorriente, con un toque en la salida, pero remontando de la 17º a la cuarta plaza.Lewis Hamilton (2º, 18 puntos)"Lo hemos dado todo hoy, pero Ferrari nos ha superado y era difícil igualar sus tiempos. Creo que perdimos la carrera en la primera vuelta y en la resalida del Safety Car. Tras eso, estaba hecho. Fueron más rápidos en rectas y no había nada que hacer. Vinimos con una actualización, pero Ferrari fue capaz de alcanzarnos e ir más rápido que nosotros. Tenemos que encontrar más rendimiento y mejorar en las áreas donde son mejores que nosotros. Pero la pelea sigue y para el deporte es emocionante. Seguiremos empujando".Valtteri Bottas (4º, 12 puntos)Bottas ha tenido que remontar para llegar al cuarto lugar"Nuestra meta hoy era minimizar daños, y hemos tenido una buena remontada. Esperaba tener la oportunidad de estar en el podio, pero tuve una colisión en la curva 1, lo que dañó mi ala delantera. Tras eso, cuarto era lo máximo que podíamos llegar, y no es un mal resultado saliendo desde la 17º plaza. He disfrutado pilotando hoy, he adelantado muchos coches. Mi momento favorito ha sido el adelantamiento en Eau Rouge, fue divertido. Desafortunadamente no pudimos ganar hoy la carrera, pero hemos sumado más puntos que Ferrari, así que es positivo. Han sido más fuertes este fin de semana, en clasificación y carrera. Hemos dado un paso adelante con nuestro motor este fin de semana, pero los Ferrari son más rápidos así que tenemos que seguir empujando".Toto Wolff, Team Principal"Hoy nos hemos desinflado un poco tras el drama de la clasificación de ayer. Lewis perdió potencia en la curva 1, ya que Vettel le arrancó las pegatinas en la recta, y luego no pudo devolverle el favor cuando Sebastian impidió el rebufo tras el Safety Car. Desde entonces, intentábamos alcanzar a un coche más rápido, no teníamos ritmo suficiente para pelearle el liderato. En la estrategia hicimos lo único probable, el undercut, y poner presión en Ferrari, pero no funcionó. Son justos ganadores hoy. Valtteri hizo un pilotaje genial desde atrás para ser cuarto, por lo que estos puntos nos dan una ligera ventaja en el Mundial de Constructores, mientras Lewis ha perdido terreno en el de Pilotos. Pero por encima de todo, necesitamos seguir siendo humildes y seguir trabajando para mejorar nuestro rendimiento en cada carrera".