EL ciclo de la vida.



Unos se van y otros llegan.



En todos los deportes hemos tenido grandes deportistas que han tenido su sitio y luego lo han dejado para que llegaran nuevos grandes.



Para que ALosno llegara otros antes han de salir. Y la permanente lucha de que Alosno tendria que tener un volante para luchar el mudial es FALSA.

Por que si se lo damos a ALonso. Que hacemos.

se lo quitamos a Hamilton? Es que el no se lo merece?

Se lo quitamos a Vettel? No lo merece?

Se lo quitamos a Max? No merece llegar sangre nueva que puede ser mejor que lo que hay ahora?



Pues no hay mas asientos.



A quien quitamos?



Y no, no hay mas escuerias luchando el mundial y no las habrá, Jamas ha habido 4 equipos en lidia por un mundial. Y los segundos asientos ya sabemos que no funcionan.

Preguntar a Ricciardo, a Webber o a muchos otros. Con la mas que heroica excepción de la actuación de Rosberg luchado contra todo y todos. Que el no abra la boca no significa que no tubiera que tragar de todo para lograr ese mundial.



Pero mira. Aguanto. callo, gano y se fue porla puerta grande. Eso si es irse como un Cheriff