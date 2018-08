por GTO » Ayer, 21:00

HAMILTON: “FERRARI NOS SUPERÓ DESDE EL PRINCIPIO”El piloto de Mercedes asegura que los monoplazas de Maranello están un paso por delante de ellos.Pese a que Mercedes ha sido la clara dominante de la era híbrida desde que llegó a la Fórmula 1, este año ha empezado a perder esa superioridad que la caracterizaba. En la carrera de Bélgica, la Scuderia ha estado un paso por encima del equipo alemán y ellos lo saben.Aunque Mercedes sigue siendo líder de los mundiales, a priori es Ferrari el claro candidato al título y Lewis Hamilton tiene claro que están por delante de ellos."Han tenido ventaja sobre nosotros durante un tiempo. El péndulo ha cambiado un poco. Diría que, en las dos últimas carreras, con las cartas que teníamos, hicimos un trabajo mejor, aunque ellos tenían un coche superior. Lo podríamos llamar casi farol. Pero solo hay una limitada cantidad de veces en la que puedes hacerlo. Si sigues jugando a las cartas y vas de farol, al final tus rivales se dan cuenta de lo que estás haciendo", explicó el británico.La siguiente carrera es en Italia, circuito de velocidad y Hamilton cree que en las siguientes citas del calendario se mostrará realmente el potencial de Ferrari, aunque sabe que tienen un monoplaza superior."Esta próxima serie de carreras va a ser muy reveladora. Las próximas dos o tres citas realmente mostrarán si ellos van a continuar manteniendo ese alto rendimiento. La potencia de Ferrari obviamente es mucho mejor de lo que era el año pasado y nos superaron desde el principio”. aseguró.Las condiciones meteorológicas, como la lluvia en la carrera de Alemania o las clasificaciones de Hungría y Bélgica, han favorecido a piloto británico para estar por delate de los Ferrari pero, en condiciones normales, los monoplazas italianos están por delante en algunas carreras."Solo puedo hacer ciertas cosas, no siempre puedo crear milagro. Habrá momentos como este domingo cuando eso funciona. Todavía podemos vencerlos en carrera, simplemente no sé en cuáles va a suceder. La lluvia crea oportunidades, pero no podemos confiar solo en eso. Tenemos que mejorar nuestro rendimiento para poder maximizar los días en condiciones de seco", concluyó Hamilton.