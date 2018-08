por GTO » Hoy, 16:20

CON EL MEJOR MONOPLAZA DE LA PARRILLAPor qué la victoria en Monza es una cuestión de vida o muerte para Vettel y FerrariFerrari llega a su circuito en su mejor momento para acabar con una racha en el trazado italiano de una victoria en las últimas once temporadasFerrari en su mejor momento para volver a ganar en Italia. (REUTERS)Desde hace años, a Ferrari le cuesta ganar en Monza. De hecho, ha sido casi hasta humillado en las últimas temporadas. Han pasado casi ocho años desde que los de Maranello ganaran por última vez el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Pero este temporada, el equipo italiano necesita una victoria a vida o muerte. Por muchas razones.Entre otras, Ferrari se encuentra en un momento inigualable on el mejor monoplaza y con un Mercedes que empieza a verse superado por el empuje del SF71H. Pero, sobre todo, Sebastian Vettel necesita imperiosamente reducir las diferencias con Lewis Hamilton en la clasificación general. Es prestigio, es honor, y es un título en juego.Ferrari es la escudería que más veces ha ganado en Monza (18 triunfos, ocho más que McLaren), pero una sequía desde 2010 y una sola victoria en las últimas once ediciones es poco bagaje ante su público. Aquel día, Fernando Alonso hizo vibrar a los 'tifosi' y ondear miles de banderas del 'cavallino Rampante'. Hasta hoy. Ganar el próximo domingo sería el mejor bálsamo para una escudería que por primera vez en muchos años tiene opciones reales para ganar los dos títulos.Ferrari, en su mejor momentoMonza llega después de la necesaria victoria de Vettel en el Gran Premio de Bélgica. El objetivo es claro: destronar a Mercedes y a Hamilton del liderato, cuando menos, reducir diferencias en la general y mantener la tendencia iniciada en Spa. Desde 2015 no era derrotado un Mercedes en un circuito de motor y la potencia, y en Monza otro tanto. Pero tras los errores de Hockenheim y Hungaroring, Hamilton se marchó al verano con 24 puntos de ventaja. Ganar en Bélgica amortiguó el golpe. Quedó clara la superioridad de Ferrari. No caben errores, y menos en Monza, donde es imperiosa la victoria.Mercedes no ha tenido rival en los últimos cuatro años. Hamilton ha ganado tres de las últimas cuatro ediciones y la otra fue para Nico Rosberg. El británico es líder con 17 puntos de ventaja sobre Vettel. Toto Wolff, por su parte, ya reconoce claramente la superioridad de los de Maranello como no se le ha escuchado estos últimos años. Pero confía en que la situación vuelva a dar un giro. "En esta temporada, el rendimiento ha cambiado varias veces entre Ferrari y nosotros, por lo que nadie puede dar nada por sentado. Solo tenemos que mantener la cabeza fría, centrarnos en desarrollar nuestro coche e ir carrera a carrera. Hemos dado un paso adelante en Spa con nuestros motores nuevos y tenemos que seguir desarrollándonos rápido en las próximas semanas”. Entre otros temas, porque Monza no es Spa.Una victoria especialPara Vettel, este no es un circuito que se le dé especialmente mal (tres victorias). Y esta próxima edición podría tener algunas similitudes con la carrera del 2010. Entonces, Alonso y Ferrari llegaban con una presión similar. O ganaban o el sueño del título se desvanecía. Este año, a su grave error en Alemania sumaba alguno más que podría pesar enormemente a final de año si Ferrari y su piloto no lograran el título. Por ello, una victoria en Monza permitiría un baño emocional a Vettel y una gran confianza para la intensa lucha que se avecina en las últimas carreras. Pero de errar ante los tifosi, también sería la más inoportuna para fracasar en el intento ahora que tienen en frente al Mercedes más vulnerable de los últimos años.