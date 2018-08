por GTO » Hoy, 16:33

ALONSO NO FUE UNA OPCIÓN PARA RENAULT DE CARA A 2019La marca francesa niega haber tanteado al asturiano para la próxima temporada.El mes de agosto está a pocos días de echar el telón y será recordado como uno de los más movidos en cuanto al mercado de pilotos de los últimos años. El anuncio del acuerdo entre Daniel Ricciardo y Renault para 2019 fue toda una sorpresa, junto con el comunicado de Alonso para mostrar su decisión de abandonar la Fórmula 1 al final de la presente temporada. El piloto español afirmó que la decisión había sido tomada hace meses, aunque Liberty Media presionó para intentar revertir la decisión del asturiano.Red Bull fue una de las interesadas en el bicampeón, o no. El cruce de declaraciones entre Alonso y Christian Horner, jefe de equipo de los austriacos, no deja del todo claro qué es lo que ha sucedido entre ambos durante las últimas semanas. Renault, por su parte, ha negado desde el principio haber estado interesada en Alonso. El español ganó sus dos Mundiales junto a la escudería francesa en 2005 y 2006, aunque Cyril Abiteboul no cree que estén en disposición de ofrecer un objetivo tan ambicioso a corto plazo.“Sinceramente, pese a que tengo un gran respeto por Fernando, que probablemente sea uno de los mejores pilotos del mundo, la respuesta es no”, explicó Abiteboul a Crash.net. “Sentimos que está en un punto de su carrera en el que sea inmediatamente capaz de luchar por victorias. Eso es lo que él espera, o habrá más frustración. No estamos en esa posición. Necesitamos pilotos que entiendan esa situación y el proyecto, que puedan trabajar con un proyecto a largo plazo. No creo que esto sea lo que Fernando está buscando. La respuesta es no”, continúa.Sobre la elección de Ricciardo para 2019, Abiteboul reconoce que las otras dos opciones –Sainz y Ocon-, habrían sido igual de válidas. “Las tres opciones eran muy válidas y habría estado igualmente satisfecho. Obviamente, Ricciardo tiene un poco más de efecto ‘wow’, porque no era lo que la gente esperaba. No elegimos a nuestros pilotos solo para crear ese efecto. Vendrá si somos capaces de ganar carreras juntos los próximos dos años”, concluye.