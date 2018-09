por GTO » 30 Agosto 2018, 20:45

Alonso, sin piezas de repuesto tras el accidente de SpaFernando Alonso necesitó cambiar de chasis después de su duro golpe en Spa, y reveló que el equipo no tiene piezas de repuesto de su especificación actual para Monza.El monoplaza del español sufrió graves daños en el accidente de la salida en Spa, donde Nico Hulkenberg le embistió y lo lanzó sobre el Sauber de Charles Leclerc.Como resultado, McLaren no cuenta con repuestos de las últimas piezas utilizadas por Alonso. También existen dudas sobre si el motor Renault sobrevivió al accidente, y utilizarán el viernes para analizar si necesita un cambio."Creo que es un chasis que utilicé en los test de invierno o en las primeras carreras", dijo Alonso sobre el chasis del Gran Premio de Italia. "Así que es algo con lo que ya competimos"."El motor podría estar bien, pero probablemente lo veamos en los primeros libres"."Creemos que está todo a salvo. En vez de poner el motor de los viernes, pondremos el de carrera para comprobar si está todo bien. El domingo creíamos que podía estar dañado y parecía que teníamos que cambiar, pero en los últimos chequeos del lunes y martes parece que no, así que lo probaremos para comprobar si tenemos que sustituirlo o no".Cuando se le preguntó si tenía suficientes piezas de recambio de la última especificación, Alonso dijo: "Tenemos suficientes, por suerte, pero probablemente nos hemos quedado sin piezas de repuesto. Tenemos exactamente lo que llevamos en el coche. El resto probablemente sea un diferente especificación"."Como dije, esto es bastante difícil, porque el daño en los coches fue bastante grande, especialmente en el mío. Y luego tienes cuatro días para fabricar un monoplaza completamente nuevo para Monza. Es así".Alonso admitió que el abandono fue doblemente frustrante porque McLaren había optado por no ponerle nuevos elementos de motor y mandarle a la parte trasera de la parrilla, como hizo con su compañero de equipo Stoffel Vandoorne, así que todavía recibirá penalización en algún momento ."Dada la sanción de Hulkenberg y Bottas y Sainz, optamos por no cambiar el motor en Spa, y beneficiarnos de la posición de salida, pero luego en la primera curva estás fuera de la carrera"."Tendremos que ser penalizados en esta carrera o más adelante, así que es un doble cero: uno en Spa por otro piloto, y otro cuando recibes la sanción. Así que es un día bastante triste".