por Otani » Ayer, 22:32

Ya, Joselo, el tema es que el motor no es lo único que afecta al tiempo por vuelta. Aun siendo Monza un circuito de velocidad puro, si ese récord no se ha batido antes ha sido por la falta de agarre y velocidad en el paso por curva en comparación a 2004, y no por falta de potencia. De igual forma que tú mencionas que es obvio que un motor turbo híbrido supere a un aspirado de hace 14 años, otro dato es que estos F1 son 200 kg más pesados que aquellos, o que tienen límite de consumo y que las unidades de potencia tienen que durar mucho más tiempo.A mí el "problema" de los tiempos por vuelta siempre me ha parecido una tontería. Mientras los coches sean suficientemente rápidos, me importa bien poco. En 2014 y en 2015 no lo fueron, pero era de esperar porque la tecnología de esos motores aún era muy nueva, había que darles tiempo. En 2016 ya se empezaron a marcar tiempos muy decentes, pero había quien seguía sacando tiempos de 2014 (la famosa tabla de tiempos que sacaba Suso de vez en cuando) para decir que estos F1 eran muy lentos. El propio Alonso decía que el principal motivo de su desencanto con la F1 venía que los coches eran lentos. Hoy eso le da igual, hoy le interesa vender que es "predecible". No como cuando él ganó sus mundiales, donde había más de 2 pilotos y 2 equipos peleando por el mundial. Pista: no.Los coches de 2004 ya eran extremadamente rápidos. No había necesidad ninguna de superar esos tiempos, ni ha beneficiado en nada al espectáculo, porque cuanto más rápidos sean los coches menos adelantamientos habrá. Menor distancia de frenado, más turbulencias, etc. Y si es verdad eso que dices de que se tiene que cambiar el principio aerodinámico para que estos coches sean igual o más rápidos pero que consigan rodar juntos, aumentar el efecto del rebufo y demás, entonces no sé a qué esperan. Quizá no lo hacen porque no es tan sencillo.