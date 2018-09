por GTO » Ayer, 22:37

Ecclestone: "Alonso es uno de los mejores pilotos, pero tomó decisiones equivocadas"Fórmula 1 El británico valora la temporada y se muestra partidario de TrumpBernie Ecclestone, expresidente de la Fórmula 1, considera a Fernando Alonso como uno de los mejores pilotos de la historia, pero cree que algunas de sus decisiones condicionaron su futuro. Para el británico, el piloto español podría haber tenido más éxito si hubiese escogido otros caminos."Sin duda es uno de los mejores pilotos, pero tomó decisiones equivocadas. Claramente no es el mejor en otras áreas de la vida. Stirling Moss nunca fue campeón del mundo, pero fue uno de los mejores", ha dicho Ecclestone para Bild.Vettel no querría a Verstappen como compañero"Bernie EcclestoneEl empresario ha valorado la actual temporada y el caso de Raikkonen. Todavía están en el aire su futuro y el que podría ser su sustituto."Ferrari parece que tiene el mejor coche en este momento", asegura y añade que "Vettel no querría a Verstappen como compañero de equipo y a Hamilton tampoco".Además, Ecclestone ha hecho mención a la fuerza y valentía de Niki Lauda que hace un mes fue operado para trasplantarle un pulmón y ha recordado el episodio épico en el que el piloto austriaco regresó a la competición 41 días después de su grave accidente en Nurburgring. "No debería haber regresado tan pronto. Fui a verlo después de su primera sesión de entrenamientos en Monza, se quitó el casco y sangraba. No lloró, no se fue a casa, clasificó. Es único", ha explicado.Trump es lo mejor que le puede pasar al mundo"Bernie EcclestoneEl expresidente de la F1 ha hablado sobre los nuevos propietarios, Liberty Media, de la que fue su casa. "La F1 no debería cambiar demasiado. Todavía estoy en contra de la tontería de decirle al piloto lo que debe hacer. Dejad que hagan lo que quieran. El problema son los ingenieros", asegura Bernie.En sus declaraciones para Bild la polémica sigue teniendo cabida. Después de asegurar que su riqueza tiene mucho que ver con la suerte se ha mostrado defensor y partidario de la política de Donald Trump. "Las personas hacen la vida más difícil de lo que en realidad es. Todo funciona con buena suerte", comenta. Sobre el presidente de Estados Unidos ha expresado que es "lo mejor que le puede pasar al mundo. No le importa lo que dice y hace, sigue su camino. No ha hecho nada malo hasta ahora. Va contra la gente de su país que no debería estar allí".