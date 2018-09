por GTO » Ayer, 22:42

HAMILTON: “LA FÓRMULA 1 ECHARÁ DE MENOS A RAIKKONEN”Aún no se ha confirmado la salida del piloto finlandés de la competición pero parace que cada vez está más cerca.Todavía no es oficial, pero parece que la marcha de Kimi Raikkonen de la Fórmula 1 está cada vez más cerca. Con el buen resultado del piloto finlandés en casa, en Monza, parece que ha hecho que el anuncio se retrase.Aun sin saber que pasará finalmente en las filas de Maranello, si Charles Leclerc sustituirá o no a Kimi Raikkonen en 2019, algunos ya están hablando de la retirada del piloto finlandés de la Fórmula 1.Uno de ellos es Lewis Hamilton, que no sabe si echará de menos o no a su rival de Ferrari, pero confirma que siempre ha tenido una fijación por Raikkonen.“¿Echaré de menos a Kimi? Creo que es una pregunta difícil de contestar, si echarás de menos a alguien. Creo que, naturalmente, la Fórmula 1 le echará de menos. No es un secreto que, antes de llegar a la Fórmula 1, yo jugaba a la playstation y siempre cogía a Kimi con el McLaren, imaginando que era yo. Y después recuerdo que mi primer coche de McLaren estaba con la configuración de Kimi, la que él usaba, lo que fue… Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue una gran experiencia porque yo creo que nuestro estilo de pilojate es similar, lo que significa que terminé sintiéndome bastante cómodo con esa configuración que él usaba entonces”, explica el piloto británico, detallando su llegada a McLaren.Durante los últimos años han estado luchando cuerpo a cuerpo en pista, sobre todo en la última carrera en Monza, pero Hamilton asegura que al finlandés aún le queda potencial y años por delante para disfrutar.“Ha tenido una carrera increíble y ha sido un gran honor pilotar contra un gran finlandés como él, aunque parece estar congelado. Tiene muchos años por delante. No parece envejecer. No se que les pasa a los finlandeses. Creo que es cosa de la sauna y el hielo”, concluye el británico.