El DRS, el culpable del espeluznante accidente de Ericsson en MonzaEl piloto sueco sufrió un escalofriante accidente en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tras perder el control de su monoplaza al no cerrarse el DRS en la frenadaFoto: El piloto sueco salió ileso del espectacular accidente. (REUTERS)Este viernes de entrenamientos libres dejó el escalofriante accidente de Marcus Ericsson en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El sueco perdió el control de su Sauber de una manera un tanto extraña. Cuando se aproximaba a la 'chicane' de final de recta, el monoplaza se desvió y acabó golpeando contra el muro provocando que el coche volase por los aires dando varias vueltas de campana. En las repeticiones se pudo ver como el DRS del monoplaza no se cerró cuando tendría que hacerlo automáticamente al frenar.La causa específica del accidente la confirmó posteriormente Frederic Vasseur, director del equipo suizo. “Es la primera vez que sucede y probablemente se haya debido a la carga aerodinámica desarrollada hoy. Es un nuevo alerón, pero el problema no es el alerón, sólo el flap del DRS”, afirmó Vasseur. Charles Leclerc también sufrió problemas en la sesión con el DRS que fueron subsanados. "Detectamos el mismo problema en el coche de Charles poco después y le llevamos al garaje de inmediato para resolver el problema. Charles hizo un gran trabajo al manejar la situación de una forma correcta y mantenerse centrado". De esta manera el equipo cree haber eliminado cualquier posible error y confía en continuar el Gran Premio con normalidad después de uno de los accidentes más fuertes de los últimos años en la F1.