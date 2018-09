por acamba » Ayer, 23:39

FERNANDO ALONSO, EL ANIQUILADOR DE COMPAÑEROS DE EQUIPO

Pocos, muy pocos, son los pilotos que se han enfrentado directamente con el piloto español y no han salido muy mal parados en la comparativa.

Tarso Marques – Temporada 2001 - Minardi

Alex Yoong – Temporada 2001 – Minardi

Jarno Trulli – Temporada 2003 y 2004 – Renault

Jacques Villeneuve – Temporada 2004 – Renault

Giancarlo Fisichella – Temporada 2005 y 2006 – Renault

Lewis Hamilton – Temporada 2007 – McLaren

Nelson Piquet jr. – Temporada 2008 y 2009 – Renault

Romain Grosjean – Temporada 2009 – Renault

Felipe Massa – Temporadas 2010, 2011, 2012 y 2013 – Ferrari

Kimi Raikkonen – Temporada 2014 – Ferrari

Jenson Button – Temporada 2015 y 2016 – McLaren

Stoffel Vandoorne – Temporada 2017 y 2018 – McLaren

Hasta un total de 12 pilotos han tenido que batirse en duelo directamente con Fernando Alonso en la longeva carrera en Fórmula 1 del piloto español. Y pocos, muy pocos, los que han aguantado el empuje.En Formula 1 hay casos conocidos de pilotos que dedicaban todos sus esfuerzos en destruir a su compañero de equipo, sin buscar mejores resultados, por aquello de que esto es una guerra y tu compañero es tu primer rival. El caso de Alonso es diferente, pues sin proponérselo y simplemente fruto de la comparación directa, pilotos que apuntaban muy alto, acabaron con sus carreras deportivas altamente tocadas, y a otros más veteranos les enseñó la puerta de salida.Repasamos los pilotos que han tenido que sufrir el enfrentamiento directo con el bicampeón del mundo de Fórmula 1.Este piloto brasileño ya había pilotado para Minardi en 1996 y 1997, regresando al equipo de Faenza en 2001, con más veteranía que Fernando Alonso. Aunque Tarso consiguió el mejor resultado de la temporada, lo cierto es que fue frecuentemente superado por Alonso, que a pesar de conducir con diferencia el peor vehículo de la parrilla, consiguió despertar interés en el paddock. Los problemas financieros de Minardi provocaron que Marques abandonara la titularidad del equipo antes de final de temporada por un piloto con mayor patrocinio, manteniéndose el brasileño como piloto probador.Tarso siempre ha respetado a Fernando, con el que mantuvo una gran relación en su estancia en Fórmula 1, e incluso muchos años después, continúa defendiendo al asturiano, como recientemente, contradiciendo taxativamente las voces que apuntaban a que Alonso no es un buen compañero de equipo.Aunque Marques siguió ligado al equipo Minardi varias temporadas, no volvió a pilotar en Fórmula 1, teniendo apariciones esporádicas en la Champ Car antes de pasar al mundo de los turismos.El primer piloto malayo en llegar a la Fórmula 1. Llegó muy avanzada la temporada para ayudar económicamente al equipo. Sus resultados tanto en Fórmula 3000 como en la Fórmula Nippon no provocaban que hubiese grandes esperanzas en él. Y como era de esperar, salió bastante dañado en su comparación con Alonso.El piloto siguió ligado a Minardi en 2002, donde rozó los puntos en el Gran Premio de Australia, pero salió a final de temporada sin mayor gloria para no regresar nunca a la Fórmula 1.La dupla italo-española fue la elección de Flavio Briatore, no sin polémica, pues especialmente desde Gran Bretaña se le criticó duramente por desprenderse de la joven promesa de las islas, Jenson Button.Teóricamente el italiano debía ser el piloto de referencia, al contar con mayor veteranía. Pero el hecho de que ya en la segunda carrera Alonso lograra la pole position y subiera al podio ya dejó clara la idea de quién iba a mandar en el equipo. Alonso logró un total de cuatro podios por uno solo de Trulli, acabó por delante en la clasificación general de 2003.Renault siguió confiando en Trulli para 2004, pero a medida que avanzaban las carreras, el rendimiento del italiano descendía y nisiquiera la victoria que logró en el Gran Premio de Mónaco, la única de su carrera deportiva, hizo que la sangría descendiera.Un gran punto de inflexión se marcó en el Gran Premio de Francia, en Magny Cours, cuando Trulli perdió el podio en la última vuelta tras una pobre defensa, lo que acabó agotando la paciencia de Briatore, que pidió a Fernando que le enseñara a Trulli a defender la posición, en una maniobra que no sentó muy bien al italiano.El rendimiento de Jarno fue a peor, y tras cinco carreras sin puntos, Briatore decidió bajarlo de Renault, algo que no le importó en exceso al italiano, que ya tenía apalabrado su futuro con Toyota.Posiblemente el mayor ‘bocachancla’ que ha pasado por la Fórmula 1, no tardó en verter fuertes críticas contra Fernando Alonso. Concretamente, tras el accidente que el español sufrió en el Gran Premio de Brasil de 2003. Villeneuve acostumbró a quitar méritos a lo realizado por el asturiano, y curiosidades del destino, fue contactado por Renault para competir en las últimas carreras de 2004.Y simplemente, Villeneuve no fue rival para el español, que no es que lo superase en cada sesión de clasificación y carrera, sino que las diferencias rozaban lo vergonzante, momento en el que el canadiense, campeón del mundo de 1997, cambió su discurso afirmando que Fernando Alonso era de los mejores pilotos de Fórmula 1. A pesar de su pobre rendimiento, Villeneuve acabó encontrando sitio en Sauber para la siguiente temporada.La última gran esperanza italiana en la Fórmula 1. Fisichella llegó a Renault en la temporada 2005 con la intención de arrebatarle el estatus de piloto favorito a Fernando Alonso. Y Ciertamente, su debut no pudo ser mejor, estrenándose con victoria en Australia.Pero no tardaron en aparecer las flaquezas, y mientras Alonso cosechó tres victorias consecutivas, Fisichella no terminó ninguna carrera. En toda la temporada, el italiano solo logró superar en carrera a Fernando en el inaugural Gran Premio de Autralia, y en Hungría, donde además ninguno de los dos acabó puntuando.La temporada 2005 acabaría con Fernando Alonso como campeón del mundo, lo más doloroso que le puede ocurrir al piloto que lleva tu mismo coche. Y para colmo, no es que Fisichella no fuese segundo, es que acabó en quinta posición en la clasificación general, con menos de la mitad de los puntos conseguidos por Fernando.En 2006, la cosa no fue muy diferente, y Fisichella únicamente superó a Alonso en el Gran Premio de Malasia, en la que fue la única victoria del italiano esa temporada, así como en el Gran Premio de Estados Unidos, en el que Giancarlo fue tercer mientras que Fernando se conformó con la quinta posición.La temporada finalizó con un nuevo campeonato del mundo para Alonso, con siete victorias por una, catorce podios a cinco, y nada menos que 134 puntos a 72.Se podrían escribir libros y libros sobre lo ocurrido en la McLaren de 2007. Alonso llegó como mejor piloto de la parrilla, el elegido para llevar a McLaren a los puestos que se merecía, prescindiendo el equipo de Kimi Raikkonen.Para acompañar al asturiano, McLaren eligió a una de sus jóvenes promesas, Lewis Hamilton. El talento del británico sorprendió a propios y extraños, y no tardó en ponerse a la par del piloto español, que sí comenzó el año con más fuerza.Ambos pilotos acabaron la temporada con cuatro victorias e igualados a puntos, pero con la vergüenza de haber dejado escapar el título de pilotos por un solo punto en una temporada que tenían más que enfilada.El favoritismo hacia el británico, la creación de Ron Dennis, fue más evidente a medida que avanzó la temporada, hasta el punto de que el jefe de McLaren llegó a declarar que el rival era el propio Fernando Alonso, llegando la FIA a colocar personal dentro del box de McLaren para garantizar que no hubiera un trato desleal hacia uno de sus pilotos.Fernando Alonso pactó su salida de McLaren, decidiendo regresar a una Renault cuya inversión en Fórmula 1 había disminuido. En esta temporada, Fernando compartiría espacio con un piloto que había triunfado allá donde había corrido y que además portaba un apellido ilustre en la categoría, Nelson Piquet, el cual había sido piloto de pruebas del equipo durante todo 2007.El brasileño, del que se decía que tenía un gran talento pues fue el único que luchó de tú a tú por el título de GP2 contra Lewis Hamilton, no fue ni la sombra de Alonso, ni en clasificación, ni en carrera. Mientras Alonso consiguió acabar el año con las victorias de Singapur, Japón, y el podio de Brasil, Piquet logró el anecdótico podio del Gran Premio de Alemania, acabando el año con un balance de 61 puntos a 19, y seis pilotos entre medias en la clasificación de pilotos.En 2009, Renault se presentó con un coche realmente malo. Mientras Alonso necesitaba hacer magia para entrar en los puntos, Piquet se hundía en la clasificación. En los 10 Grandes Premios que el brasileño participó, no estuvo ni remotamente cerca de los puntos, y cuando su marcha el equipo estaba encarada, ocurrió el oscuro episodio del ‘Crashgate’, que sirvió a Max Mosley para cobrarse facturas pendientes.A costa de dilapidar su futuro en la Fórmula 1, Piquet consiguió inmunidad a cambio de vender a Pat Symonds y Bernie Ecclestone ante Max Mosley, que llevaba años buscando un pretexto para llevar a cabo sus venganzas. Piquet nunca fue la sombra del piloto que prometía ser, y dado lo oscuro de su futuro, eligió marcharse haciendo el máximo daño posible, a sabiendas de que jamás podría regresar.La gran promesa francesa llegó a Fórmula 1 tras ganar allí donde había corrido, incluyendo Fórmula Renault, Fórmula 3, y GP2. Interrumpió su temporada en GP2 para subir a Renault, y se le vieron claramente las carencias.Romain estuvo a un mundo de Fernando Alonso, tanto en clasificación como en tiempo por vuelta, y la vitola de piloto de futuro que tenía el francés, es esfumó rápidamente de forma que su futuro en Fórmula 1 quedó más que comprometido.Grosjean, que no fue capaz ni de acercarse remotamente a puntuar, tuvo que dar un paso atrás en su carrera, y tras ganar AutoGP y la GP2 Series, no sin cierta polémica pues se decía que tenía mayor conocimiento que ningún otro sobre los neumáticos, consiguió regresar a la Fórmula 1 en 2012.La comparativa directa con Fernando estuvo apunto de arruinarle la carrera deportiva, y les costó dos años volver a encontrar una oportunidad en la máxima categoría.Tras varias temporadas de rumores, Fernando Alonso desembarcaba finalmente en Ferari. Allí le recibió Felipe Massa, llegado al equipo en 2006, elegido por Ferrari para continuar por delante de Kimi Raikkonen a pesar del que el finlandés fue campeón del mundo y el brasileño perdió el título de forma agónica en 2008.Alonso, que ganó su carrera de debut con Ferrari, no tardó en posicionarse por delante de Felipe Massa, comparación que se agravaba a medida que avanzaban las carreras. La primera temporada finalizó con Fernando Alonso a cuatro puntos del título, con un total de 252 por los 144 de Felipe Massa, que acabó sexto. No cambió la actitud de Ferrari en 2011, donde Alonso volvió a superar notablemente a Felipe, 257 puntos a 118, acabando el brasileño el año sin tan siquiera subir al podio.En 2012, Alonso volvió a luchar por el título, que en esta ocasión se escapó por solo cuatro puntos. El asturiano consiguió un total de 278 puntos por los 122 de Felipe Massa, que fue séptimo en la clasificación de pilotos, mostrando una vez más lo alejado que estaban en términos de rendimiento uno del otro.A pesar de que nadie entendía por qué Ferrari seguía contando con Massa en sus filas, en Maranello volvieron a confiar en él para 2013. Fernando consiguió un nuevo subcampeonato, pero en esta ocasión, a un mundo del ganador. El asturiano consiguió 242 puntos por los 112 de Massa.La tendencia a peor del brasileño fue clara año a año, y el que estaba llamado a sustituir a Michael Schumacher en Ferrari, al piloto al que se le escapó un título del mundo por una curva, mostró un nivel paupérrimo ante Fernando Alonso, convirtiendo una trayectoria aceptable en la Fórmula 1, en objeto de burlas por su bajo rendimiento.Massa acabó en Williams donde volvió a mostrar un buen nivel, lo que no hace mas que aumentar las dudas de por qué solo pareció mediocre en la comparación directa con Fernando Alonso.Ante el temor de Fernando Alonso se marchara de Ferrari, en Maranello buscaron un piloto capaz de ilusionar, eligiendo finalmente el regreso del hijo pródigo, el del último campeón con Ferrari, Kimi Raikkonen.Kimi llegaba tras buenos años en Lotus, donde consiguió alguna victoria y donde fue mejor que su compañero, Romain Grosjean. Pero en Ferrari, se dio de bruces con la realidad. En una temporada con 19 carreras, Kimi Raikkonen solo logró superar a Fernando Alonso en su coto de caza privado, Spa-Francorchamps, donde fue cuarto mientras que el español se conformó con la séptima posición.Duras fueron las imágenes de un Raikkonen totalmente abatido por el paddock, siendo consolado por el personal de Ferrari, preguntándose por qué él no era capaz. Solo un año duró la comparativa, suficiente para ver que el último campeón del mundo de Ferrari, tampoco estaba a la altura de Fernando Alonso.Posiblemente, junto a Lewis Hamilton, el piloto que más reforzado sale de la comparativa directa con Fernando Alonso. El británico mantuvo el tipo en todo momento si bien esto ocurrió en un contexto tremendamente complicado para realizar comparativas, el periodo McLaren – Honda.Y de hecho, en 2015, Jenson Button acabó mejor clasificado que el piloto español, en un contexto en el que Alonso solo logró puntuar en dos ocasiones en toda la temporada, una de ellas con un asombroso quinto puesto en Hungría que todavía cuesta explicar.En 2016, Honda dio un paso en fiabilidad y rendimiento que permitió a sus pilotos poder competir mucho mejor que en la pasada temporada. Aquí, Fernando Alonso consiguió 54 puntos por los 21 de Jenson Button. Si bien, la comparación puede parecer tan abultada como con la de pilotos de años anteriores, lo cierto es que Button estaba más cerca de los tiempos del asturiano de lo que pueda parecer a primera vista, aunque, en cualquier caso, McLaren decidió prescindir del británico para la siguiente temporada.El último gran talento salido de McLaren. El piloto belga, cuya primera gran oportunidad para desembarcar en la Fórmula 1 fue ya en 2014, cuando McLaren tuvo que elegir entre él o Magnussen, pasó años esperando su momento, ganando allá donde iba, ya fuera GP2 o en la Super Fórmula japonesa.La oportunidad llegó en 2017, triste temporada no muy diferente a 2015, con lamentables problemas de fiabilidad por parte de Honda. Vandoorne salvó los muebles, pues es un día bueno estaba cerca de Alonso, aunque en un día malo, se hundía.McLaren confesó que a Stoffel la costaba adaptarse a los cambios que se introducían en el monoplaza y que su adaptación siempre era más lenta. No dejaba de ser, en cualquier caso, la primera temporada del belga en Fórmula 1, por lo que McLaren siguió confiando en él.Pero este 2018, donde McLaren no ha escapado de los problemas, está siendo especialmente hiriente para Vandoorne. En clasificación, Fernando Alonso ha sido más rápido en las catorce sesiones de clasificación disputadas esta temporada, con un balance en puntos de 44 a 8, y sobre todo, una apariencia muy pobre de Vandoorne conforme pasan las carreras.El belga parece haber tirado la toalla, una situación que parece repetirse continuamente entre los compañeros de Fernando Alonso. Otro joven talento, llamado a luchar en el futuro por el mundial de Fórmula 1 junto a Verstappen y Ocon, del que ahora se cuestiona si realmente tiene valía en Fórmula 1, o si ha logrado algo que mínimamente justifique su presencia.El enésimo caso de piloto que sale gravemente dañado al enfrentarse a un compañero de equipo altamente competitivo. Y la última razón por la que Fernando Alonso, sin pretenderlo, se ha ganado el apelativo de aniquilador de compañeros de equipo.