por vx2war » Hoy, 12:39

tatostrom escribió: Pues si, yo también coincido con Toto. La campaña de acoso y derribo que se han montado en la casa roja contra Vettel es del todo injusta. Es cierto que Vettel cometió un error, pero si Ferrari están disputando el mundial a estas alturas con Mercedes es en gran parte gracias al pilotaje de Sebastian, porque como tuvieran que depender de Kimi apañados iban por muy buen coche que hayan hecho esta temporada.

Coincido. Vettel ha tenido algun error este año, pero en buena parte porque esta exigido al máximo, Ha de dar cada carrera el 100% para luchar contra mercedes. Lo que no quita que sean errores.Pero es que po otro lado esta el tema de ver quien esta llevando el Ferrari a la batalla. Que parece que el Ferrari ahora es la panacea y veamos a Kimmi donde se ha manejado muchos GPs. Quizas el Ferrari no sea tan bueno y quien lo esta maquillando es Vettel.Como siempre no sabremos si ese Ferrari en manso de X o Z haría otras cosas, lo que sabemos es que por el desempeño de Kimmi no estaría teniendo tantas buenas criticas.Ahora Vettel lo que ha de hacer es agachar la cabeza y seguir trabajando.