por GTO » Ayer, 21:23

OCON: “SERÍA UNA DECEPCIÓN NO ESTAR EN FÓRMULA 1 EL AÑO QUE VIENE”La continuidad del piloto francés en la Fórmula 1 está en una situación difícil, pero no desistirá.Ya lo dijo Toto Wolff, Esteban Ocon se encuentra en una posición complicada en la Fórmula 1. Tanto Renault como McLaren han mostrado interés por el piloto francés, pero, por su relación contractual con Mercedes, ambos equipos han descartado al todavía piloto de Force India para la próxima temporada.Eso se suma a que posiblemente se quede sin asiento para la próxima temporada. Todo apunta a que sean Lance Stroll y Sergio Pérez los pilotos que formen parte de Force India. Esto, dejaría a Ocon sin asiento para la próxima temporada."Para ser sincero, sería una gran decepción estar fuera de la Fórmula 1 un año, ya que es un gran golpe el hecho de perder una temporada, y no quiero pasar por algo así. No sería el fin del mundo, porque confío en Mercedes y en Toto Wolff, y en que ellos encontrarían un lugar para mí. Lo cierto es que he estado en peores posiciones y lo he hecho bien; siempre me esfuerzo al máximo", explica el francés sobre su situación.Igualmente, Ocon sigue confiando en el programa de Mercedes ya que, desde que le ficharon, ha tenido buena suerte, aunque eso podría cambiar en un futuro. Lo que tiene claro es que quiere seguir compitiendo."Liberarme o no del contrato con Mercedes es asunto de Toto y de la propia dirección del equipo. Tengo un contrato, y si piensan en eso para mi futuro, sería genial. Si no, no. Creo que, si eres paciente y haces tu trabajo, al final terminarás teniendo una oportunidad; eso es algo que me ha funcionado hasta ahora, y así es también de cara a 2019. No voy a abandonar la Fórmula 1 todavía, de modo que mi objetivo es pilotar aquí el próximo año", concluye el francés.