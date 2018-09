por GTO » Ayer, 21:36

El mal perder de Ferrari por su derrota en MonzaSu patrón, Arrivabene, dice que tienen «pilotos y no mayordomos» y Vettel se quejó de la maniobra del vencedorEs claro que a Ferrari le molesta perder, que no pierde bien y que Vettel no es el mejor embajador cuando de explicar una derrota se trata. La victoria de Hamilton en Monza dejó una sensación muy amarga en Ferrari. Como así lo reflejan las declaraciones después de la carrera.Sebastian Vettel aseguró lo siguiente en Sky Sports F1: «Lewis obviamente vio un pequeño hueco por el exterior. Pero luego no me dejó espacio y no tuve otra opción que ir hacia él y tocarnos. Traté de salir de allí, pero no pude. Desafortunadamente fui yo quien trompeó, lo cual fue un poco irónico. Pero fue así».En una línea parecida se expresó Maurizio Arrivabene, patrón de la escudería italiana. A propósito de unas manifestaciones de Nico Rosberg en Sky F1, aseguró en clara referencia a Valteri Bottas. «Creo que cada uno debe mirar para su casa. No creo que a Rosberg le hubiese gustado aceptar órdenes de equipo cuando luchaba contra Hamilton. Nosotros contratamos pilotos, no mayordomos. Incluso si quisiéramos dar órdenes de equipo, hoy hubiese sido imposible porque es muy peligrosos hacerlo al principio de la carrera»