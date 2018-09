por GTO » Ayer, 15:50

SU PRIMERA VEZ EN UN CIRCUITO DE RUTA"¡Espero que te hayas divertido Alonso!". Fernando vuelve a volar en la IndyFernando Alonso ha participado en un test con un coche de la IndyCar en el circuito de Barber en la que es su primera experiencia en un circuito de ruta.Fernando Alonso durante su prueba con la escudería Andretti AutosportFernando Alonso ha participado este miércoles en un test con un coche de la IndyCar en el circuito de Barber, Alabama, Estados Unidos. Su primera experiencia con un monoplaza estadounidense en un circuito de ruta en una prueba cerrada tanto para la prensa como para los aficionados. El asturiano tiene la oportunidad el año que viene de participar en el campeonato completo y esta primera toma de contacto reafirmará su ya meditada decisión.Es la primera vez que el bicampeón de Fórmula 1 prueba el UAK18, el paquete aerodinámico que usan todos los monoplazas de la IndyCar desde 2018. Un cambio notable respecto a la configuración que tuvo en Indianápolis. El español ha podido pilotar un coche del equipo Andretti Autosport, la misma escudería que en 2017 le preparó uno para correr en las 500 Millas de Indianápolis. "Supongo que has escuchado lo que hemos estado haciendo hoy... disfruté pasando el rato con un viejo amigo. ¡Espero que te hayas divertido Alonso!", decía la cuenta de Twitter de la escudería."Fue un día divertido"Alonso participó en una breve sesión de preguntas y respuestas tras la prueba que la IndyCar publicó en su web. El asturiano habló sobre su experiencia en un test pasado por todas las condiciones posibles. "Sí, fue un buen día, un día divertido. Me encanta probar coches nuevos y probar el de Indy en un circuito de ruta es algo especial. He tenido la suerte de probarlo en condiciones húmedas, en condiciones intermedias y en seco, y en general tuve una buena sensación en cada tipo de pista. El clima fue bueno para nosotros hoy, un poco de viento por la tarde pero en general un día positivo".Tras haber probado ya los circuitos de velocidad y los ruteros, el español no ha sabido decidir con cual quedarse para competir. "Los de ruta son en los que estado acostumbrado toda la vida, pero la Indy 500 fue una experiencia increíble, así que 50/50. Creo que me encanta cómo se siente el coche en un circuito de ruta, pero me encanta la forma en que compites en óvalos, cronometrando los relevos, el tráfico y todas las maniobras de adelantamiento, creo que es un poco más fácil en los óvalos, por lo que en términos de acción en la pista, me encantaron las Indy 500"."Lo tengo todo decidido en mi cabeza"Alonso ha confirmado que la Indy y este tipo de test entran dentro esas experiencias nuevas que dijo que buscaba cuando anuncio su marcha de la Fórmula 1. "Era algo que estaba buscando el año pasado. Tuve algunas opciones para probar el coche en un circuito rutero después de la Indy 500. No encontramos la hora, pero este año definitivamente ha sucedido y estoy feliz por esto. Me encanta estar detrás de un volante, en una nueva experiencia, aprender muchas cosas del equipo, los ingenieros, todos, por lo que ha sido un día feliz".El asturiano se mostró feliz de volver a subir a un monoplaza de la IndyCar. (Twitter: @FollowAndretti)"No creo que sea un día clave de cara a 2019. Es una prueba para divertirme y ver cómo son los coches en su configuración para circuitos normales. Mi decisión para el año que viene no se basará en el test. Lo tengo todo decidido en mi cabeza", reconocía en Monza el pasado fin de semana. "Esta prueba de la IndyCar ya estaba prevista desde hace meses", explicó el español . "Me gusta probar todo tipo de coches. El año pasado ya le dije a Andretti que quería probar el coche en la configuración para circuitos normales y no hubo tiempo".