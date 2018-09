por Trupon » Ayer, 19:36

Joan Villadelprat: "Tenemos un grupo de personas en McLaren que no veo como ganadores"

Sandra Molina 7 de Septiembre 2018Quien dedicara parte su vida a la categoría reina del automovilismo ha hablado de la situación en la que se encuentra McLaren en estos últimos años. Joan Villadelprat comentó las decisiones que el equipo ha tomado y la dirección a la que estos cambios le han llevado. Y es que el español formó parte de la familia de Woking en sus comienzos, durante la mejor época de Ron Dennis, después pasó por otras escuderías como Ferrari, Benetton y también Prost Grand Prix. Desde dentro y desde la distancia, Villadelprat ha visto ambas caras en McLaren, los momentos de más éxito y también los de horas bajas. Con conocimiento de las luces y sombras de un equipo mítico de la Fórmula 1, como lo es McLaren, Joan analiza cómo se encuentra la escudería británica y si podrá salir de esta adversa situación. Los problemas que han azotado a McLaren en los últimos años ha sido duros golpes, los cambios se han hecho notar y las caras han ido cambiando.El español considera que han ido perdiendo gente leal a la marca, personas reconocidas como Ron Dennis alguien que desprendía esencia McLaren por todas las citas del calendario. Para Villadelprat, estas personas dieron al equipo inteligencia y el carácter necesario para mantener fuerte a la escudería, también cuando no fueron competitivos. El que dedicará parte de su tiempo en la F1 a McLaren, piensa que para volver a ganar es necesario haber ganado antes, solo así sabes el camino correcto, y para él, la persona que mejor conocía ese camino era Ron Dennis. El grupo que forma ahora McLaren es bastante distinto y Joan le cuesta verles como ganadores, algunos aún están aprendiendo, como es el caso de Zak Brown. Aunque Villadelprat destaca que en McLaren aún hay muy buenas personas y un enorme potencial, pero no el dinero ni la imaginación que necesitan en este momento.Ya nada es lo que era"He visto crecer a McLaren, y también he visto lo contrario. Ahora McLaren está atravesando un momento difícil y, a veces, apenas puedo creer que sea verdad la dirección que han tomado estos últimos años. Me pregunto si pueden salir del hoyo. Cuando comenzaron los cambios en McLaren, sintieron la necesidad de quitar del medio a las personas leales como Ron Dennis. Pero las personas eliminadas fueron aquellas que durante años tuvieron la esencia y la inteligencia para mantener a McLaren fuerte, incluso cuando hubo un año en el que no eran competitivos. Ron Dennis estaba buscando cómo ganar de nuevo. Para conseguirlo, debes haberlo hecho antes y saber cómo. Ahora tenemos un grupo de personas en McLaren que no veo como ganadores, veo a Brown como débil y todavía aprendiendo. Aunque sí, todavía hay buenas personas y un gran potencial, pero no tienen ni el dinero ni la imaginación que necesitan en este momento".