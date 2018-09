por GTO » Ayer, 23:22

Paddy Lowe: "Si Stroll se va, Robert Kubica es nuestro hombre"Fórmula 1 El polaco sustituirá a Lance en WilliamsDespués de que Lawrence Stroll comprase y salvase a Force India, ahora Racing Point, el futuro de su hijo Lance está asegurado en la Fórmula 1. El piloto de Williams podría abandonar su actual equipo antes del final de temporada y ser compañero de Ocon o Pérez.Si los acontecimientos sucedieran de esta forma el elegido para sustituir a Stroll es Robert Kubica. El polaco ya tiene experiencia con el Williams porque ha sido piloto probador de la marca. Cuando el medio SpeedWeek preguntó a Claire sobre el futuro, la directora del equipo aseguró que el sucesor natural sería Kubica. "Si Lance (Stroll) realmente se va a Force India, es más probable que Robert lo reemplace por otro que no", ha dicho en la publicación alemana.Por el momento se desconoce cuando se producirá el cambio de Lance al equipo de su padre, pero probablemente sea antes de que acabe la presente campaña. "Un cambio de escena no ocurrirá tan rápido. Todavía quedan muchas preguntas por responder, como parte de la venta del equipo Force India. Cuando se aclaren estas preguntas, todo puede ir rápido. Pero, de manera realista, ocurrirá un cambio en Sochi o Austin", explica Claire Williams.El técnico principal del equipo, Paddy Lowe, también ha opinado al respecto. "No podemos hacer más que observar cómo se desarrollan las cosas. Por el momento, estamos concentrados en trabajar con Sergey Sirotkin y Lance Stroll. Nada cambiará eso. Pero si lo hace, entonces Robert Kubica es nuestro hombre", ha asegurado.