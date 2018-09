por meteoro » Ayer, 11:49

Räikkönen suena como copropietario de Sauber, según prensa finesa

Mika Salo le ve como piloto y copropietario de Sauber el próximo añoLa directiva de Ferrari busca una solución que contente a Kimi y a LeclercKimi Räikkönen puede convertirse en copropietario de Sauber, según ha pronosticado Mika Salo. El último rumor de la prensa finesa sobre el campeón del mundo de 2007 le coloca como piloto y copropietario del equipo de Hinwil en la próxima temporada, para hacer posible la llegada de Charles Leclerc a Ferrari en 2019, como había acordado el monegasco con Sergio Marchionne.Los rumores sobre el futuro de Kimi Räikkönen y Charles Leclerc no cesan. Aunque se esperaba un anuncio de Ferrari la semana pasada, éste no llegó. Hace sólo unos días, Lapo Elkann, accionista mayoritario del Grupo FCA, adelantó por descuido la llegada de Leclerc a Ferrari para 2019. Esto concuerda con las informaciones que llegan desde Italia, que comentan que el monegasco llegó a un acuerdo con Sergio Marchionne para correr en la Scuderia el próximo año.A la dirección de Ferrari les gustaría quedarse con Kimi un año más, pero el acuerdo de Marchionne con Leclerc les pone en un compromiso, de tal forma que ahora intentan encontrar la mejor solución para todos los implicados.Una opción, aunque no la más probable, es que Leclerc y Räikkönen se queden en sus equipos actuales otro año; que el monegasco reciba 1,7 millones de euros, que es el sueldo que acordó para pilotar con Ferrari en 2019, y que la sustitución se produzca a finales de la temporada siguiente.Sin embargo, según predice el expiloto de F1 Mika Salo en el diario finés Ilta Sanomat, Räikkönen estará en Sauber el próximo año como piloto y copropietario. El finés formaría parte de la alineación de los de Hinwil durante un año y luego pasaría a tener un cargo administrativo."Sauber encajaría bien con Kimi, vive cerca de la sede del equipo en Suiza y fue su primer equipo en la F1", ha recordado Salo en el citado medio de comunicación.Räikkönen ha asegurado en numerosas entrevistas que si se retira de la F1, no volverá para ser comentarista, pero de momento no se conoce si le interesaría ser parte de la directiva de un equipo.