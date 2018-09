por GTO » Hoy, 09:51

HABÍA COMPETIDO CON EL APELLIDO DE SU MADRE¿Quién es Mick Betsch? Cuando el talento no puede tapar ser hijo de Michael SchumacherEl joven hijo de Michael Schumacher sigue dando pasos de gigante para llegar a la Fórmula 1 tras conseguir las tres victorias del fin de semana en Nurburgring en la Fórmula 3Foto: Mick Schumacher se convirtió en el primer piloto de 2018 en completar un hat-trick de fin de semana en Fórmula 3 (Twitter: @SchumacherMick)Mick Schumacher se convirtió en el primer piloto de 2018 en completar un hat-trick de fin de semana en Fórmula 3 (Twitter: @SchumacherMick)Un tal Mick Betsch había ganado con 11 años su primera carrera de karts en el Kerpen Kart Challenge, una prueba de Karting en Alemania. Nadie conocía en ese momento a aquel joven con un talento prodigioso. Poco a poco ese niño rubio empezó a llamar más la atención al ocupar siempre un lugar en el podio. Un tercer puesto en el Euro Wintercup con 12 años, segundo lugar en el Campeonato europeo KF-Junior con 14, hasta que finalmente todo el mundo que seguía las carreras, empezaba a notar cierto parecido en su estilo de manejo y en sus gestos a alguien muy conocido para los grandes fanáticos del motor. Ese niño era el hijo de todo un heptacampeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher.En esa época, cualquiera que buscara a Mick Schumacher en una clasificación no encontraría su nombre por ningún lado. El secreto era que corría bajo el pseudónimo de Mick Betsch, apellido de su madre Corinna, a quien nunca le entusiasmó la idea de que se comparase con el 'Kaiser' con el objetivo de evitar así una presión innecesaria para la joven promesa. Pero su gran nivel destapó la realidad de su talento.Una vez que se confirmó identidad, los medios del mundo comenzaron a seguir su carrera deportiva y no pudieron evitar una comparación con el campeón alemán. Con sólo 15 años se metió en el mundo del motor profesional, formando parte de la Fórmula 4, junto al equipo holandés Van Amersfoort Racing, en una categoría para jóvenes talentos perteneciente al Club del Automóvil de Alemania . En ese momento volvió a utilizar el apellido de su padre soportando una gran presión pero que, con la ayuda de Sabine Kehm, la fiel manager de su padre, aprendió a soportarlo.En su debut se quedó con la décima posición. Sin embargo, al año siguiente, firmó 12 podios en 24 carreras y logró un segundo puesto en la clasificación general por detrás de Joey Mawson quien tenía tres años más que él. En ese mismo año Mick también compitió en el campeonato italiano de F4, en el que volvió a conseguir un segundo lugar. Al año siguiente, el suizo-alemán ya había dado otro paso hacia su objetivo de llegar al Gran Circo. Debutó en la Fórmula 3 junto a la escudería Dallara de Prema apoyado por Mercedes. En esta ocasión, el joven de 18 años finalizó el campeonato en una discreta duodécima plaza en su debut en la categoría.Después de este año de adaptación, Mick Schumacher se ha desatado. Tras conseguir su primera victoria, hace poco más de un mes, en la categoría, el piloto alemán se ha colocado segundo de la Fórmula 3 europea tras un espectacular triplete en el circuito de Nurburgring, ganador tanto el sábado como en las dos carreras del domingo. Se convirtió así, en el primer piloto de 2018 en completar un hat-trick de fin de semana del Campeonato Europeo de Fórmula 3 con una actuación sublime. Un paso más en su trayectoria ascendente en el campeonato, donde se ha impuesto en seis de las últimas diez carreras, después de un inicio irregular. Ahora mismo tiene a tiro el liderato Daniel Ticktum. El británico tiene una ventaja de tres puntos en la general pero la gran evolución del hijo del 'Kaiser' le postula como favorito al título.Mick Schumacher en una de sus tres victorias (Twitter: @TheodoreRacing1)Mick Schumacher en una de sus tres victorias (Twitter: @TheodoreRacing1)Destinado a llegar a la F1Pocos dudan de que el joven Mick acabará en el Gran Circo tarde o temprano. Mercedes le tiene atado para el futuro, y está siguiendo y ayudando en su carrera. En la F3 Europea quedan dos fines de semana más, con tres carreras cada uno. Queda mucho por delante pero ya ha demostrado un gran talento a bordo de los monoplazas. Una gran temporada que ya le ha empezado a abrir muchas puertas y donde ha enseñado al mundo del motor que no es ninguna carga llevar un apellido tan importante.Los últimos rumores apuntan a que tiene ofertas para dar el salto a la F2, el paso más natural, pero también en el propio DTM, donde Mercedes cuenta con grandes intereses y podría probarle como ya hizo con Pascal Wehrlein, quien se proclamó campeón con tan solo 21 años. Tanto la marca germana como la propia familia Schumacher no tienen prisa para que Mick dé el salto. Y teniendo en cuenta que todos los contratos de la Fórmula 1 acaban en 2020, coincidiendo con el cambio de reglamentación, tendríamos que esperar mínimo hasta 2021 para volver a ver el apellido Schumacher en un parrilla de F1.Muchos en el Mundial ya se frotan las manos con la posible llegada del alemán en un futuro no muy lejano y Liberty ya tiene un ojo puesto en el joven piloto por todo lo que podría generar para el negocio, "Sería una gran historia, por supuesto", reconoce Chase Carey, actual dirigente del Mundial de F1, en una entrevista publicada por el diario alemán 'Bild am Sonntag'. Michael Schumacher es un personaje único en la Fórmula 1 como campeón mundial. Es y siempre será un ícono de nuestro deporte. La presencia de su hijo Mick en la Fórmula 1 sería especial. Tocaría los corazones de muchos aficionados de una manera muy especial, de una forma única".